برلمانى: ثورة 30 يونيو نجحت في الحفاظ على مقدرات الوطن وهويته

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن المصريين يحتفلون اليوم بذكرى يوم من أعظم الايام في تاريخنا، وهو ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، والتي نجح خلالها الشعب المصري في التعبير عن ارادته في التخلص من حكم الجماعة الارهابية لمصر بعد عام يعد هو الأسوأ في تاريخ مصر الحديث.

ووجه وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي و الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو، مؤكدا أن تلك الثورة نجحت في استعادة مصر مرة أخرى بعد أن تم اختطافها على يد مجموعة من الخونة والارهابيين .

وأضاف الجبلاوي، أن المصريين نجحوا في الحفاظ على مقدرات هذا الوطن وهويته، وبدء عصر جديد يحمل راية التنمية وبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق انجازات حقيقية وملموسة في كافة القطاعات والمجالات .

وأشاد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس السيسي اليوم بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة، وتأكيده ان ثورة ٣٠ يونيو دليل لإعادة تأكيد وحدة الوطن تحت هويته المصرية الجامعة التي لا تُفرّق والشاملة للشعب كله دون تمييز أو انقسام، وكذلك تجديد العهد مع المصريين على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها و أن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هما دائماً علامات الطريق التي تهدي المسيرة والمسار.

<< مصر بدأت عصر جديد يحمل راية التنمية وبناء الجمهورية الجديدة عقب ثورة ٣٠ يونيو



وقال وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن المصريين يحتفلون اليوم بذكرى يوم من أعظم الايام في تاريخنا، وهو ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، والتي نجح خلالها الشعب المصري في التعبير عن ارادته في التخلص من حكم الجماعة الارهابية لمصر بعد عام يعد هو الأسوأ في تاريخ مصر الحديث.

ووجه وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي و الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو، مؤكدا أن تلك الثورة نجحت في استعادة مصر مرة أخرى بعد أن تم اختطافها على يد مجموعة من الخونة والارهابيين .

وأضاف أن المصريين نجحوا في الحفاظ على مقدرات هذا الوطن وهويته، وبدء عصر جديد يحمل راية التنمية وبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق انجازات حقيقية وملموسة في كافة القطاعات والمجالات .

وأشاد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس السيسي اليوم بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة، وتأكيده ان ثورة ٣٠ يونيو دليل لإعادة تأكيد وحدة الوطن تحت هويته المصرية الجامعة التي لا تُفرّق والشاملة للشعب كله دون تمييز أو انقسام، وكذلك تجديد العهد مع المصريين على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها و أن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هما دائماً علامات الطريق التي تهدي المسيرة والمسار.