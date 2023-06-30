عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني عن فيلمه الجديد: تاج جنني

تامر حسني
تامر حسني

شارك الفنان تامر حسني فيديو جديد له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

 

وظهر تامر حسني في طائرة، وكتب: "خلاص تاج جنني وبقيت أسافر علي طريقته".

https://www.instagram.com/reel/CuHjLH1g0CX/?igshid=NjFhOGMzYTE3ZQ==

 

حقق تامر حسني 100 مليون جنيه حصيلة إيراداته الدولية لفيلمه الجديد تاج، المعروض في السينمات ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2023. 

وحقق فيلم تاج داخل مصر 10 ملايين جنيه، وخارجها 90 مليون جنيه في يومي العيد بمجموع 100 مليون جنيه وبهذا الرقم يحطم حسني رقم فيلمه الماضي بحبك.   

روج الفنان تامر حسني لـ فيلمه الجديد “تاج” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشارك تامر حسني البوستر الرسمي للفيلم، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

وعلق تامر حسني "فيلم تاج الان بجميع دور العرض في مصر وجميع أنحاء العالم".

تمكن برومو فيلم “ تاج” من بطولة تامر حسني ، والذى من يعرض خلال موسم عيد الأضحي المبارك، من الدخول الي قائمة الفيديوهات الأعلي مشاهدة فى مصر ، عبر موقع يوتيوب. 

وحقق برومو فيلم تاج من بطولة تامر حسني ودينا الشربيني ما يزيد عن مليون ونصف مشاهدة فى غضون 24 ساعة فقط.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

موقف طارق حامد.. سانتو يُطيح بأحمد حجازي من اتحاد جدة

كلّمت الشرطة وحضروا .. رايحة تعمل شعرها عند الكوافير اكتشفت جريمة بالجيزة

بعد إدانات عربية وعالمية.. تصريح مستفز من رئيس الوزراء السويدي بشأن حرق القرآن

نجم فنربخشة التركي | تفاوض على مهاجم سوبر في الأهلي

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

ترشيحاتنا

الجوازات السعودية تعلن جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن

ذكرى 30 يونيو.. يوم وقوف شيخ الأزهر مع إرادة الشعب في الثورة المُنقذة

دعاء للميت في آخر ساعة من يوم الجمعة.. أدركه بـ15 كلمة

غرفة عمليات الزراعة تستقبل 272 استفسارا و100 شكوى خلال إجازة العيد

وزارة الداخلية المولدوفية تعلن القبض على منفذ عملية إطلاق النار بمطار تشيسيناو

نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية.. إنفوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديلة للحوم الحمراء.. أطعمة مهمة للأشخاص النباتين في عيد الأضحى

طريقة عمل صينية كبد وكلاوي.. بأسهل الخطوات

دراسة تكشف التوصل إلى طريقة جديدة لعلاج سرطان البروستاتا.. تفاصيل

خبير مكياج يكشف أحدث صيحة في ألوان طلاء الأظافر خلال عيد الأضحى

فيديو

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع.. تفاصيل

تراجع جديد يضرب الذهب.. كم يبلغ سعره ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ