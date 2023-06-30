"اتصالات النواب": 30 يونيو صنعت فارقا في حياة ملايين المصريين

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو، قائلة: “ أهنئ الشعب المصري بكافة أطيافه بعيد الثورة التي كانت بمثابة ملحمة وطنية صنعت نموذجا تاريخيا فريدا من نوعه ومن خلاله استطاعت الثورة أن تصنع فارقا في حياة ملايين المصريين”.

واستكملت "محروس" : أوجه التحية للرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية والجيش المصري والشرطة المصرية، لافتة إلى أن بفضلهم مازلنا إلي الآن نجني ثمار نجاح الثورة المصرية ٣٠ يونيو.

ونوهت "عضو التنسيقية" في بيان لها، عن أن مصر تحقق يوميا خطوات جديدة في التنمية وأصبح معدل التنمية الشاملة في تزايد على كافة الأصعدة، لافتا إلى أن الاستقرار الاجتماعي والسياسي أهم نتائج الثورة، كما أن الكثير من البلاد لم يستطيعوا أن يصلوا إلى الاستقرار حتى الآن لافتة إلى أن بفضل ثورة الإرادة الشعبية "ثورة ٣٠ يونيو" تغيرت الكثير من الأوضاع الاجتماعية لعل أبرزها تعزيز ملف المرأة المصرية وملف ذوي الهمم وغيرها الكثير من الملفات الاجتماعية لاسيما تعزيز وضع مصر علي الخريطة السياسية العالمية حيث أصبح لها دورا أكثر ريادية.

وأكدت "عضو البرلمان المصري مرثا محروس" أن ثورة ٣٠ يونيو من أهم نقاط التحول التي حدثت في مصر منوهة أن الثورة كانت أول خطوة في طريق الجمهورية المصرية الجديدة.