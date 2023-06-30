نزيف رحمي .. فريق طبي ينجح في ولادة قيصرية بمستشفى أسيوط الجامعي

نجح فريق طبي بمستشفى صحة المرأة وقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بجامعة أسيوط، فى إجراء ولادة قيصرية ناجحة وإنقاذ حياة سيدة تعاني مشيمة متقدمة مع وجود نزيف رحمي.

جاء تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد نصر رئيس قسم أمراض النساء والتوليد ومدير عام مستشفى صحة المرأة الجامعى.



وقال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن فريق طبي بمستشفى صحة المرأة وقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية نجح في ثاني أيام عيد الأضحى في إنقاذ حياة المريضة " البالغة من العمر ٢٥ عامًا والتي كانت حامل في الشهر السابع وولادة قيصرية وتعاني من مشيمة متقدمة مع وجود نزيف رحمي.



وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى اتخاذ قرار بالتدخل الجراحي لإنقاذ حياة المريضة في ولادة قيصرية استمرت لأكثر من 4 ساعات مع الحفاظ على الرحم ونقل دم مستمر أثناء وبعد العملية.



وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه بعد الانتهاء من العملية تم نقل المريضة إلى العناية المركزة لمتابعة حالتها حيث لوحظ بعد العملية 3 ساعات وجود نزيف داخلي وذلك لكون المريضة تعاني من نقص في الصفائح الدموية وعوامل التجلط الأمر الذي استدعي إلى تكوين فريق مشترك بين قسم أمراض النساء والتوليد وقسم الأشعة التداخلية وقسم التخدير والعناية المركزة لإجراء التدخل المناسب لإنقاذ حياة المريضة.



وأضاف الدكتور أحمد نصر رئيس قسم أمراض النساء والتوليد ومدير عام مستشفى صحة المرأة الجامعى، أنه تقرر تشكيل فريق طبي من قسم التوليد وأمراض النساء تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد نصر رئيس القسم والأستاذ الدكتور علاء إسماعيل رئيس وحدة ٢ والاستاذ المساعد الدكتور طارق عبدالراضي والدكتور مصطفى السنباطي المدرس النوبتجي والطبيب مصطفي أبوالعلا والطبيبة نورهان طارق المدرسين المساعدين بالقسم.



وتدخل فريق الأشعة التداخلية تحت إشراف الاستاذ الدكتور مصطفى الشرقاوي رئيس القسم بقيادة الأستاذ الدكتور مصطفى هاشم رئيس القسم سابقا والدكتور محمود رفعت المدرس بالقسم والطبيب أحمد عبدالرازق المدرس المساعد بالقسم، وتكون فريق التخدير والعناية المركزة تحت اشراف الاستاذ الدكتور هاني المربع رئيس القسم والدكتور زين الدين زارع رئيس العناية المركزة بمستشفى صحة المرأة والطبيب عمر ربيع المدرس المساعد النوبتجي.



كما تكون فريق الباثولوجيا الاكلينيكية وبنك الدم برئاسة الدكتورة عزة عز الدين رئيس القسم والدكتورة حنان جلال مدير المعمل وبنك الدم بمستشفى صحة المرأة؛ حيث تم إجراء أشعة تشخيصية و تداخلية لإغلاق نزيف داخلي باستخدام تقنية إغلاق شريان نازف بواسطة المواد المتجلطة.

ويأتي ذلك ضمن جهود المستشفيات الجامعية لتقديم جميع الخدمات الصحية للحفاظ على صحة المواطنين ضمن استراتيجية الدولة ورؤيتها الجديدة.