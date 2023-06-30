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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه على استعداد لرحيل ثنائي القلعة البيضاء، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على “يوتيوب": “بالنسبة للناس اللي بتحفّل علينا عشان يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، أقسم بالله لو الاتنين عايزين يروحوا الأهلي، هاخد توك توك واوصلهم لغاية هناك”.

رحيل ثنائي الزمالك 

 

وأضاف: “الفيلم اللي اتعمل دا، عشان يزودوا 4 مليون جنيه في بيراميدز هيعدي عليا”.

واختتم: “رسالة لرئيس بيراميدز، هو ينفع تسيب 3 أو 4 من الإدارة يمضوا لاعيبة الزمالك بس؟ ابعدهم عن لاعيبة الزمالك”.

الزمالك رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الأهلى رحيل ثنائي الزمالك القلعة البيضاء

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هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

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