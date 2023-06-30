هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه على استعداد لرحيل ثنائي القلعة البيضاء، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على “يوتيوب": “بالنسبة للناس اللي بتحفّل علينا عشان يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، أقسم بالله لو الاتنين عايزين يروحوا الأهلي، هاخد توك توك واوصلهم لغاية هناك”.

رحيل ثنائي الزمالك

وأضاف: “الفيلم اللي اتعمل دا، عشان يزودوا 4 مليون جنيه في بيراميدز هيعدي عليا”.

واختتم: “رسالة لرئيس بيراميدز، هو ينفع تسيب 3 أو 4 من الإدارة يمضوا لاعيبة الزمالك بس؟ ابعدهم عن لاعيبة الزمالك”.