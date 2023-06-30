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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تستعد لتصوير عمل عربي كبير.. فاطمة ناصر بإطلالة جذابة من دبي

فاطمة ناصر
فاطمة ناصر

تألقت الفنانة التونسية فاطمة ناصر بإطلالة جذابة أثناء قضائها إجازة عيد الأضحى في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، الإطلالة من تصميم الستايلست خالد ريموش وماكياج باسكال ومجوهرات ميسيكا العالمية وملابس مايكل كورس وتصوير مصطفى عزب. 

 

أعمال فاطمة ناصر

على صعيد أخر تستعد فاطمة ناصر لتصوير دورها في مسلسل عربي كبير سيتم تصويره في ابو ظبي خلال العام الجاري في ابو ظبي. 

كانت فاطمة قد شاركت مؤخرا في حفل نظمته إحدى ماركات المجوهرات الشهيرة التى ترعي مهرجان كان السينمائي الدولي على هامش المهرجان العالمي وهي الحفل التى شارك فيها ليوناردو دي كابريو وناتالي بورتمان وآخرين.

وكانت فاطمة ناصر قد فازت مؤخرا بتنويه خاص من مهرجان خريبكة السينمائي بالمغرب عن دورها في فيلم جلال الدين الذى لعبت بطولته وأخرجه المخرج المغربي الكبير حسن بن جلون. 
وتستعد فاطمة قريبا لتصوير عمل مصري جديد تتكتم تفاصيله.

 

فاطمة ناصر ومهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

كانت كشفت الفنانة التونسية فاطمة ناصر، عن كواليس تجربتها الأخيرة كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والتى وصفتها بالتجربة الثرية بالنسبة إليها لأنها تعتبر تجربتها الأولى على الرغم من حصولها على فرصة كعضو لجنة تحكيم فى أحد المهرجانات، ولكن فى فى مسابقة للأفلام القصيرة. 

كما تحدثت فاطمة ناصر، في حوار خاص لـ"صدى البلد"، عن تجربتها المغربية الأولى من خلال فيلم “جلال الدين”، والذى عرض بمسابقة آفاق عربية بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

وقالت فاطمة ناصر: مشاركتى كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية ثرية بالنسبة لى، حيث استمتعت بالتعاون مع عدد كبير من النجوم منهم المخرج مجدى أحمد على وخالد الصاوى ومراد مكرم. 

وتابعت فاطمة ناصر: تعد هذه التجربة الثانية بالنسبة إلىّ، حيث كنت عضو لجنة تحكيم فى أحد المهرجانات العربية بمسابقة الأفلام القصيرة، ولكن اعتبر تجربتى فى مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية الأهم لى فى الفترة الحالية.

وأضافت فاطمة ناصر: هناك معايير تم الاتفاق عليها كأعضاء لجنة تحكيم بالمهرجان، ولعل من أبرزها الصورة والمضمون الجيد للعمل الفنى، فضلا عن هناك معايير خاصة بى كممثلة حيث يحتاج ذلك إلى التركيز بشكل كبير على الأداء والإحساس للممثل. 

فاطمة ناصر
فاطمة ناصر
فاطمة ناصر
فاطمة ناصر
فاطمة ناصر
فاطمة ناصر
فاطمة ناصر
فاطمة ناصر
فاطمة ناصر
فاطمة ناصر
فاطمة ناصر
فاطمة ناصر
فاطمة ناصر
فاطمة ناصر
فاطمة ناصر
فاطمة ناصر
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