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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مصر بعيون عشاقها.. هشتاج يتصدر تريند تويتر .. شاهد

صدى البلد

تصدر هشتاج  #مصر_بعيون_عشاقها تريند موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات القصيرة تويتر خلال اللحظات الحالية.

 ويستهدف هذا التريند تنشيط السياحة المصرية.

وجاءت أبرز التغريدات كالتالي:

 

"أحب أي شئ له علاقة بالمعز و ‎#مصر  القديمة ريحة هالأماكن فيها من عبق الماضي فيها راحة نفسية كبيرة 
بروح اقعد فيها لوحدي وأي مكان ظلام بعيد عن الدوشة وممكن تسرح بساعات وانت ما تحس بالوقت مجرد أنك مستمتع بس من القعده .."

 

وأيضاً:"‏من هنا كانت البدايه لانقاذ وطن يسكن فينا لا نسكن فيه 🇪🇬 
من هنا ‎#الرئيس_السيسي ثار لثوره شعب 
على تكيه ٣٠ سنه من المرض والفقر والعشوائية والجهل وألا مبالاة ".

 

وأيضاً:

‏فيها حاجه حلوه
حاجه حلوه بينا
حاجه كل ما بتزيد
زياده فيها أن
فيها نيه صافيه
فيها حاجه دافيه
حاجه بتخليك
تتبت فيها سنه سنه"

 

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