"دينية الشيوخ": كلمة السيسي في 30 يونيو كشفت حجم التحديات أمام الوطن

أكد النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أهمية الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، قائلا: جاءت معبرة عما يدور في وجدان المصريين جميعا من إحساس بالفخر والمحبة لهذه الثورة العظيمة التي أنقذت الوطن من المجهول.

وأشاد نادر نسيم ، في تصريح صحفي له اليوم، بكلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة 2013، والتي أكد فيها أن حجم التحديات التي واجهها الشعب منذ عام 2011 غرس في نفوس الأبناء قوة من نوع خاص، وقد عاش وذاق معنى التهديد بضياع الوطن والخوف على الأهل والابناء وضياع المقدرات.

وأكد وكيل دينية الشيوخ أن جيل 30 يونيو الذي نقل مصر بجهده وصبره من الفوضى إلى الاستقرار، قادر على إتمام تجربته التنموية الشاملة التي تشهد تقدم سريع يطول كل شبر من أنحاء الوطن، مشيرا إلى أنها كلمة معبرة وكاشفة لكل ما تم في الوطن من إنجازات حقيقية وملموسة طوال 10 سنوات مضت.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن 30 يونيو ستظل ثورة انتصار مصر على الإرهاب والتطرف، ورفض اختطاف الوطن من قبل قلة إخوانية مأجورة.

وقال النائب نادر يوسف نسيم: ثورة 30 يونيو المجيدة، كانت فاتحة الخير على الوطن بمجرد تولي الرئيس السيسي الحكم وتدشين مشاريع الجمهورية الجديدة، ودب الأمن والاستقرار وإنهاء الفوضى والتطلع لمستقبل مبهر واقتصاد قوي وكبير ينافس أعتى الاقتصادات في العالم،30 يونيو، هى الثورة الحقيقية التي خرج فيها المصريون جميعا لإحساسهم بالخطر على بلادهم.