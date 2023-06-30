حبس شخص يتاجر في المخدرات ببدر

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.



وكانت قد ‏تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته “كمية من الهيدرو المخدر وزنت كيلو جراما – مبلغ مالى - هاتف محمول”، وبمواجهته اعترف بحيازته المادة المخدرة بقصد الاتجار.