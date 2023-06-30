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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تاجر مخدرات في الدرب الأحمر

حبس
حبس

قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى، وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة – سلاح أبيض "مطواة" – ميزان حساس".

وبمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته.

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