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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سيدة ورجلين سرقوا ذهبا وأموالا من شقة بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الساحل الجزئية، حبس سيدة ورجلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

 ‏تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات، لها معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من داخل إحدى الشقق، وتم بإرشادها ضبط “مشغولات ذهبية - مــبلغ مالـى”، وأقرت بأن تلك المضبوطات من مُتحصلات واقعة السرقــة والمــبلغ المالى من متحصلات بيع جزء من المشغولات الذهبية لدى عميليهـــا "سيئى النيــة" يعمل مالك محل مصوغات ذهبية ومالك ورشة ذهب.

تم ضبطهما وبحوزتهما باقى المشغولات الذهبية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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