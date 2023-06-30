أحمد حسن: الأهلي في مفاوضات متقدمة لضم مهاجم تنزاني

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن مفاوضات الأهلي في ضم التنزاني مبوانا ساماتا مهاجم فنربخشة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن: "تقارير تركية: الأهلي في مفاوضات متقدمة لضم التنزاني مبوانا ساماتا مهاجم فنربخشة".

وواصل الأهلي مسيرة الإنتصارات وحقق فوزاً كبيرًا على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعت بينهما أمس الخميس، باستاد القاهرة في الجولة 32 لمسابقة الدورى المصرى.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 68 ويعود لصدارة الدوري، بينما يتجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 35 ويستقر في المركز الـ 11.