عناية الإسلام بالنشء.. موضوع خطبة الجمعة القادمة

أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان عناية الإسلام بالنشء.

قرر أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف إثابة قدرها (2000) جنيه للشيخ محمد إبراهيم عبده رمضان - مديرية أوقاف السويس، وذلك بناءً على تقرير إدارة الدعوة الإلكترونية عن أعمال شهر يونيو 2023م في مجال النشر الإلكتروني.

المتميزون في الدعوة الإلكترونية

كذلك إثابة قدرها (1000) جنيه لكل من :

1- ممدوح عبد الغنى عثمان - مديرية أسيوط

2- حسن مصباح محمد - مديرية جنوب سيناء

3- أحمد عبدالسعيد أبوطالب - مديرية الجيزة

4- وسام على السيد - مديرية الإسكندرية

5- محمود علي حسن - مديرية سوهاج

6- شعيب محمد إبراهيم عبد الجواد صقر- مديرية كفر الشيخ

7- إبراهيم عبد الله محمد عبده- مديرية القاهرة-إدارة الشروق