الإمارات توزع 180 ألف وجبة على روح الشيخ زايد في مكة المكرمة

واصل مكتب شؤون الحجاج لدولة الإمارات توزيع أكثر من 180 ألف وجبة من الطعام على روح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ويأتي ذلك استكمالا للتوزيع الذي استهل في المدينة المنورة على ضيوف الرحمن من حجاج العالم في المشاعر المقدسة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.

وبذلك اصبح مجموع عدد الوجبات التى وزعتها الإمارات أكثر من 200 ألف وجبة.

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، أن فرق العمل باشرت هذا العام توزيع الوجبات على ضيوف الرحمن في أطهر بقاع الأرض مع مراعاة ضمان توصيل الوجبات للحجاج من دون عناء.

وثمن الكعبي جهود القيادة الرشيدة ومتابعتها لتعزيز مبدأ العمل الخيري والإنساني الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.