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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

متطرف يحرق المصحف
متطرف يحرق المصحف

أثار فيديو حرق المصحف بالسويد حالة واسعة من الغضب داخل الدول الاسلامية وغير الإسلامية والذي أقدم عليه متطرف سويدي من أصل عراقي أمام مسجد ستوكهولم المركزي بعد أن منحته الشرطة السويدية تصريحا بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.

العراق تطالب بتسليم المتطرف الذي احرق المصحف

أعلنت السلطات العراقية، أنها ستلاحق حارق القرآن الكريم في العاصمة السويدية، وستتحرك لاسترداده ومحاكمته في البلاد.

تلقت وزارة الخارجية العراقية، رسالة من نظيرتها السويدية تعبر فيها عن أسفها بشأن توجيه الإهانة للقرآن الكريم.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.
 

حرق المصحف بالسويد فيديو حرق المصحف عراقي يحرق المصحف

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