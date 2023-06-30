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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مع ذكرى ثورة 30 يونيو.. مراكز شباب الغربية تفتح أبوابها للجميع

احتفالات ثورة 30
احتفالات ثورة 30 يونيو

فتحت مراكز الشباب اليوم  وسط جو من الفرحة والسرور من  أعضاء مراكز الشباب والطلائع أبوابها لجميع الاطفال كما أدخلوا البهجة والسرور على الأطفال والكبار برسم الوجوه وتوزيع الهدايا والألعاب.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات و توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بفتح مراكز الشباب للمواطنين احتفالا بعيد الاضحي لادخال الفرحه والبهجة على الجميع.

 

وقال يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية إن مصر تحتفل اليوم ، بالذكرى العاشرة لـ ثورة 30 يونيو، التي استطاع المصريون من خلالها بداية جديدة، بعدما استطاعت مصر أن تعبر هذه المرحلة بفضل الله ثم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي جعل مصر في مكانة أخرى.

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ووجه الديب تعليماته الي كافه الادارات الفرعيه بالتأكيد على كافة مراكز الشباب بفتح أبوابها طوال أيام عيد الاضحي المبارك  لممارسة كافه الأنشطة وتستمر مراكز الشباب بفتح أبوابها طوال أيام العيد لإسعاد الجماهير من كافة الاعمار  وممارسة جميع الانشطة الترفيهية.

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