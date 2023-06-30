أبو العينين: رفضت بيع مصانعي وشركاتي أثناء حكم الإخوان بعد تعرضي للابتزاز

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إنه وقف ضد جماعة الإخوان الإرهابية وأعلن حينها أنه لن يفرط في مصانعه وشركاته نهائياً حتي ولو حدثت ما يحدث، مشيراً إلى أنه تعرض لمحاولات ابتزازية كثيرة من قبل الجماعة.

وأضاف "أبو العينين" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة صدي البلد، أنه قال للإخوان الإرهابية أن يأخذوا روحه ويقتلونه قبل أن يحصلوا على شئ واحد من شركاته ومصانعه ولم يفرط في شئ حتي نهايته.

وتابع محمد أبو العينين، أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك كان يزور المصانع ويقابل المستثمرين ويفتخر بالصناعة المصرية.