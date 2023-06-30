عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو العينين: رفضت بيع مصانعي وشركاتي أثناء حكم الإخوان بعد تعرضي للابتزاز

النائب محمد أبو
النائب محمد أبو العينين

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إنه وقف ضد جماعة الإخوان الإرهابية وأعلن حينها أنه لن يفرط في مصانعه وشركاته نهائياً حتي ولو حدثت ما يحدث، مشيراً إلى أنه تعرض لمحاولات ابتزازية كثيرة من قبل الجماعة.

txt

أبو العينين : الشعب المصري جبار لا يترك حقه وثار ضد الإخوان ..فيديو

txt

مصطفى بكري : النائب محمد أبو العينين دفع ضريبة الدفاع عن الوطن بتهديد مصانعه

 

وأضاف "أبو العينين" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة صدي البلد، أنه قال للإخوان الإرهابية أن يأخذوا روحه ويقتلونه قبل أن يحصلوا على شئ واحد من شركاته ومصانعه ولم يفرط في شئ حتي نهايته.

وتابع محمد أبو العينين، أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك كان يزور المصانع ويقابل المستثمرين ويفتخر بالصناعة المصرية.

أبو العينين وكيل مجلس النواب الإخوان الإرهابية الرئيس الراحل محمد حسني مبارك الشعب المصري الصناعة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 مليون جنيه بالموسم.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

بشرى للمصريين .. الذهب يسجل انخفاضًا هائلًا عالميًا

لم يكن عاملا باليومية|القصة الحقيقية لمدير مدرسة شوهته السوشيال ميديا بعد وفاته

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

الخطيب كلمه.. خالد الغندور يُفجر مفاجأة عن انضمام إمام عاشور للأهلي

أفشة عنده حق .. رسالة قوية من شوبير بشأن الأهلي

ترشيحاتنا

على مؤسسات التمويل دعمه.. أبو العينين يكشف عن مشروع عظيم يتعلق بنهر النيل

محمد أبو العينين: الرئيس السيسي قدم تضحيات كثيرة من أجل الوطن.. فيديو

أبو العينين: الرئيس السيسي قدم روحه لنجاح ثورة الشعب في 30 يونيو

روسيا تحجب مواقع إخبارية مرتبطة بـ فاجنر

لموسم إضافي.. ليفربول يُمدد عقد حارسه رسميًا

أبو العينين: محمد مرسي وضع نفسه فوق القانون| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جذاب.. مى حلمى تشعل السوشيال ميديا فى العيد.. شاهد

أضرار لا تعلمها.. ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول اللحوم؟

تحسين صحة القلب أبرزها.. فوائد تناول اللحوم الحمراء للجسم

بعد شائعة طلاقهما.. صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمي

فيديو

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع.. تفاصيل

تراجع جديد يضرب الذهب.. كم يبلغ سعره ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ