البيت الأبيض يحمل "الطقس" فشل الهجوم الأوكراني المضاد على روسيا

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن توقف الهجوم الأوكراني المضاد يرجع إلى الطقس والأشهر الطويلة التي استعدت فيها القوات الروسية للدفاع.



وقال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في الأمن القومي الأمريكي: "لم يكن الطقس ملائمًا بالضرورة، وكان لدى الروس الكثير من الوقت كان لديهم شهور للاستعداد".

كان قد قال البيت الأبيض ،اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تزال قلقة من أنشطة مجموعة فاجنر المزعزعة للاستقرار في أفريقيا.

وأكد البيت الأبيض لقادة مالي على إمكانية تعزيز التعاون الأمني مع بلادهم إذا حققت الانتقال الديمقراطي وطردت أفراد مجموعة فاجنر.

وأضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تملك معلومات مؤكدة حول مكان تواجد رئيس مجموعة فاجنر.