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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار21 اليوم السبت أول يوليو 2023

صدى البلد

سعر الذهب رابع أيام عبد الأضحى المبارك اليوم السبت 1 يوليو 2023 يستعرضه صدى البلد خلال السطور التالية:

ويستعرض صدى البلد أسعار اعيرة الذهب اليوم ومنها عيار 21 وعيار 18 في مصر بعد بدء ارتفاع سعر الذهب تدريجيا عقب سلسلة من المراجعات التي انخفضت بسعر الجرام من 2900 جنيه إلى 2150 جنيه.

وعادت أسعار الذهب الارتفاع حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2295 جنيه مقارنة 2280 جنبه ثالت أيام عيد الأضحى. 

أسعار الذهب اليوم السبت 1 يوليو 2023

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,600 شراء 2,623
عيار 22بيع 2,383 شراء 2,404
عيار 21بيع 2,275 شراء 2,295
عيار 18بيع 1,950 شراء 1,967
عيار 14بيع 1,517 شراء 1,530
عيار 12بيع 1,300 شراء 1,311
الاونصةبيع 80,860 شراء 81,571
الجنيه الذهببيع 18,200 شراء 18,360
الكيلوبيع 2,600,000 شراء 2,622,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

وشهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات  الجمعة، حيث استمرت عقود المعدن النفيس بتعميق خسائرها بعد البيانات القوية الصادرة في الولايات المتحدة ، وهو ما وضع الذهب على الطريق نحو تكبد ثالث خسائره الأسبوعية الثالثة على التوالي.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت أسعار العقود الفورية لمعدن الذهب بنسبة 0.31% لتصل إلى 1,911.90 دولارا للأوقية، كما صعدت كذلك أسعار عقود الذهب الآجلة تسليم شهر أغسطس بواقع 0.18% مسجلة 1,903.02 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن الأخرى خلاف الذهب ، تراجعت عقود الفضة الآجلة بنسبة 0.92% لتسجل 22.59 دولارا للأوقية، كما انخفض البلاتينيوم بنسبة 0.24% مسجلا 896.83 دولارا للأوقية، في حين صعد البلاديوم بنحو 1.04% إلى 1,241.33 دولارا للأوقية.

أبرز العوامل المؤثرة على تحركات الذهب
عكست البيانات الاقتصادية الصادرة خلال هذا الأسبوع مدى مرونة ومقاومة الاقتصاد الأمريكي ، مما خفف من بعض المخاوف حيال الركود الاقتصادي الوشيك، ودعم توقعات المستثمرين بشأن احتمالية استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدورة تشديده النقدي لفترة أطول.

وكانت البيانات الصادرة أمس قد أظهرت ارتفاع طلبات إعانات البطالة الأمريكية بأقل من المتوقع، وكذلك جاءت القراءة النهائية المراجعة للناتج المحلي الإجمالي أعلى من التوقعات، مما يتيح المجال أمام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة باجتماعه المقبل.

وأصبحت رهانات المستثمرين الآن تشير إلى احتمالية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعها بنهاية يوليو، وذلك وفقا لأداة متابعة أسعار الفائدة الفيدرالية CME Group Fedwatch.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين ، والذي سجله خلال الجلسة السابقة، مما وضع ضغوطا هبوطية على الذهب ، حيث أصبح أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين حاملي العملات الأخرى خلاف العملة الأمريكية، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك الذهب.

وكان محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، جيروم باول ، قد أسار خلال اجتماع للبنوك المركزية بمدينة مدريد أمس الخميس إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من المرجح أن ترفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل بحلول نهاية العام الجاري، الأمر الذي ساهم بزيادة تراجع الذهب.

ويترقب المستثمرون الآن صدور بيانات مؤشر الإنفاق على الاستهلاك الشخصي لشهر مايو بالولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم ، ويعد هذا هو مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وفي ظل تلك المؤثرات، فإن الذهب في طريقه الآن لتكبد ثالث خسائره الأسبوعية على التوالي، والثانية على الصعيد الشهري، والأولى ربع سنويا منذ 3 أرباع إلى أول انخفاض ربع سنوي لها في ثلاثة ، ويبلغ حجم خسائر الذهب منذ بداية الأسبوع وحتى الآن نحو 0.5%، و 2.75% هذا الشهر، و 3.82% هذا الربع.

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