أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الجمعة، أن كييف وأسيادها الغربيين قد يستعدون لعملية تحت علم زائف في محطة زابوريجيا؛ لإلقاء اللوم على روسيا في هذا الاستفزاز النووي.

وأضاف بوليانسكي : "من الواضح أن نظام كييف وأسياده الغربيين، قد قرروا القيام باستفزاز نووي في محطة زابوريجيا الكهروذرية التي تقصفها أوكرانيا بانتظام".

وأعلن مندوب روسيا: "إنهم بحاجة إلى عملية جديدة "تحت راية غريبة" لإلقاء اللوم على روسيا (كما كان الحال مع بوتشا أو محطة كاخوفسكايا)، من أجل محاولة إعادة الرأي العام الغربي إلى جهتهم، بعدما سئم من التبرع بالمال من أجل حرب "الناتو" التي يخوضها بالوكالة ضد روسيا حتى آخر أوكراني".

وفي سياق آخر، قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن توقف الهجوم الأوكراني المضاد يرجع إلى الطقس والأشهر الطويلة التي استعدت فيها القوات الروسية للدفاع.

وأوضح جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في الأمن القومي الأمريكي: "لم يكن الطقس ملائمًا بالضرورة، وكان لدى الروس الكثير من الوقت كان لديهم شهور للاستعداد".

كان قد قال البيت الأبيض ،اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تزال قلقة من أنشطة مجموعة فاجنر المزعزعة للاستقرار في أفريقيا.