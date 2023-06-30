عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيقصفون محطة زابوريجيا النووية.. مسئول روسي يكشف عن خطط أوكرانيا القادمة

صدى البلد

أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الجمعة، أن كييف وأسيادها الغربيين قد يستعدون لعملية تحت علم زائف في محطة زابوريجيا؛ لإلقاء اللوم على روسيا في هذا الاستفزاز النووي.

وأضاف بوليانسكي : "من الواضح أن نظام كييف وأسياده الغربيين، قد قرروا القيام باستفزاز نووي في محطة زابوريجيا الكهروذرية التي تقصفها أوكرانيا بانتظام".

وأعلن مندوب روسيا: "إنهم بحاجة إلى عملية جديدة "تحت راية غريبة" لإلقاء اللوم على روسيا (كما كان الحال مع بوتشا أو محطة كاخوفسكايا)، من أجل محاولة إعادة الرأي العام الغربي إلى جهتهم، بعدما سئم من التبرع بالمال من أجل حرب "الناتو" التي يخوضها بالوكالة ضد روسيا حتى آخر أوكراني".

وفي سياق آخر، قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن توقف الهجوم الأوكراني المضاد يرجع إلى الطقس والأشهر الطويلة التي استعدت فيها القوات الروسية للدفاع.

روسيا تحظر نقل البضائع على أراضيها بالشاحنات البولندية

وأوضح جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في الأمن القومي الأمريكي: "لم يكن الطقس ملائمًا بالضرورة، وكان لدى الروس الكثير من الوقت كان لديهم شهور للاستعداد".

كان قد قال البيت الأبيض ،اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تزال قلقة من أنشطة مجموعة فاجنر المزعزعة للاستقرار في أفريقيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

50 مليون جنيه بالموسم.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

لم يكن عاملا باليومية|القصة الحقيقية لمدير مدرسة شوهته السوشيال ميديا بعد وفاته

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

وسط الاضطرابات.. الشرطة الفرنسية تنفذ عملية إخلاء لساحة الكونكورد

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

الخطيب كلمه.. خالد الغندور يُفجر مفاجأة عن انضمام إمام عاشور للأهلي

بشرى للمصريين .. الذهب يسجل انخفاضًا هائلًا عالميًا

ترشيحاتنا

محمود بدر: تلقيت تهديدات بالقتل وَوُضِعَت قنبلة هيكلية بجوار منزلي| فيديو

بلينكن يزور منطقة الكاريبي الأسبوع المقبل لبحث أزمة هايتي‎

احتكروا الإسلام لأنفسهم..مفتي الجمهورية: المصريون أعلنوا يوم 30 يونيو رفضهم لاستمرار الإخوان

أبو العينين: "30 يونيو" ثورة شعب حماها الجيش.. الرئيس السيسي يخوض حرب التنمية بفكر طموح ورؤى متطورة.. ولدينا القدرة على الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات سنوية

العصر الذهبي.. كيف انتصرت ثورة 30 يونيو للمرأة المصرية

محمود بدر: شريهان تكفلت بطبع 600 ألف نسخة لحملة تمرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. إيمان العاصى تثير الجدل على البحر

أشعر الآن بالخشوع.. جنون الريتش يدفع شخصا لتصوير صلاته في المسجد

فستان جذاب.. مى حلمى تشعل السوشيال ميديا فى العيد.. شاهد

أضرار لا تعلمها.. ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول اللحوم؟

فيديو

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع.. تفاصيل

تراجع جديد يضرب الذهب.. كم يبلغ سعره ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ