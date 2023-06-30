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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفارة السويد بالقاهرة تعلق على واقعة حرق القرآن الكريم أمام مسجد ستوكهولم

أرشيفية
أرشيفية

عبرت الحكومة السويدية، اليوم الجمعة، عن استنكارها ورفضها بشدة الآراء المعادية للإسلام  والأفعال  التي قام بها بعض الأفراد في ستوكهولم.

وقالت سفارة السويد في القاهرة، "تتفهم الحكومة تمامًا ما إذا كان المسلمون قد شعروا بالإهانة بسبب هذه الآراء المعادية للإسلام".

وأضافت "صرح رئيس وزراء السويد أن "حرق الكتب المقدسة للكثيرين هو عمل مشين للغاية"، لافته إلى أنه يوجد في السويد حق دستوري في حرية التعبير، لكنه لا يعني أن الحكومة تدعم الآراء المعبر عنها.

واختتمت "يجري الآن تحقيق للشرطة بشأن تلك الانتهاكات والتي من المشتبه اعتبارها ضمن جرائم الكراهية طبقا للقانون السويدي".

وأول أمس الأربعاء أقدم لاجئ من أصول عراقية على تمزيق القرآن وأضرم فيه النار عند مسجد ستوكهولم المركزي، في أول أيام عيد الأضحى، بعد حصوله على تصريح من الشرطة السويدية.

الحكومة السويدية الآراء المعادية للإسلام ستوكهولم مسجد ستوكهولم المركزي حرق القرآن الكريم

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