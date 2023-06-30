محمود بدر: الإخوان سمحوا لأمريكا بالتدخل في الحكم| فيديو

أكد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، ومؤسس حملة تمرد، أنه لم يكن يتوقع سقوط حكم الإخوان الإرهابيين بهذا الشكل السريع، ولكنه اقتنع بذلك؛ بعد نزول الشعب بنفس الأعداد كل يوم، حتى بيان القائد العام للقوات المسلحة.

وقال محمود بدر، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، من ميدان التحرير، في حلقة خاصة بمناسبة الذكرى الـ 10 لثورة 30 يونيو، عبر قناة «صدى البلد»، إن القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة، كانت حريصة على حماية الثوار في 30 يونيو، موضحًا أنه قبل 30 يونيو، عقد لقاء مع الكاتب محمد حسنين هيكل، وسألنا على ضمانة الثورة، وكان الرد “القوات المسلحة هي من تحمي الثورة”.

وأضاف بدر، مساء اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة كانت الضامن الرئيسي لإجراء حوار وطني بين كل القوى السياسية، كما أنه لم تكن هناك نية مبيتة من القوات المسلحة لإزاحة الإخوان، لافتًا إلى أن الإخوان سمحوا لأمريكا بالتدخل في شئون الحكم.

وتابع: جماعة الإخوان الإرهابية لم يكن لديها أي نية للحوار الوطني، ورفضت المشاركة، كما أن أول اتصال مع القوات المسلحة، كان يوم 3 يوليو صباحا، عندما تحدث معي المتحدث العسكري، وتمت دعوتنا للحوار، كما أن “البرادعي” أقنعني بضرورة الموافقة على حضور جماعة الإخوان إلى الحوار الوطني.

وأوضح بدر، أن الفريق محمد العصار، حاول- في اتصال هاتفي لمدة 20 دقيقة- إقناع سعد الكتاتني لحضور الحوار الوطني، ولكنه رفض، كما تم توجيه الدعوة إلى الشباب، والمرأة، والكنسية، والأزهر، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وممثل حزب النور، لحضور الحوار الوطني.

ولفت إلى أن حزب النور كان يرى أن الوضع لا يتحمل، ويجب أن تقدم الجماعة الإخوان “تنازلات”، وإرسال الوفد للإخوان؛ الأمر الذي قوبل بالرفض من البرادعي، ثم قدم القائد العام للقوات المسلحة، عرضا، يحتوي على كل وعود الإخوان الكاذبة التي لم تنفذ.