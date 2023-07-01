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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لن يسلم أحد من "فاجنر".. هل بإمكان زعيم الجماعة المسلحة الاستيلاء على موسكو؟

صدى البلد

هل يمكن أن يكون يفغيني بريجوزين قد استولى بطريقة ما على موسكو نهاية الأسبوع الماضي؟، هكذا بدأت صحيفة “ذا جارديان”، تقريرها عن تمرد فاجنر.

ووصلت التقديرات لأعداد المتمردين إلي 4000 شخص وذكرها معهد دراسة الحرب، حتى أن هذا ليس سوى جزء صغير من إجمالي قوة فاجنر الأوكرانية ، والتي تُقدر عمومًا بـ 15000.

 وأحضر بريجوزين معه أنظمة دفاع جوي بانتسير، وأسقط ست طائرات هليكوبتر وعربة نقل في معركة واحدة على الطريق السريع شمالًا في موسكو، ولم يكن هناك سوى أعداد صغيرة من الدبابات (تسعة في العمود الأول ، وفقًا لمدون عسكري روسي) .

روسيا تحجب مواقع إخبارية مرتبطة بـ فاجنر

ومن الواضح أن روسيا كانت بالكاد مستعدة، بينما استوعب خطط بريجوزين ، وإلا لكان الدفاع عن موسكو أفضل تنظيمًا ، ما لم يكن العملاء السريون خائفين جدًا من تحذير الرئيس فلاديمير بوتين.

من الممكن أن تكون المخابرات الغربية قد تلقت تلميحًا أفضل في وقت سابق: بالطريقة المعتادة غير الدقيقة ، كان المطلعون الأمريكيون يطلعون ، كما انكشف تمرد بريغوزين ، على أنهم حذروا كبار مسؤولي الإدارة يوم الأربعاء الأسبوع الماضي من أنه يفكر في نوع من التمرد. ، ضد أمر مدعوم من بوتين لإجبار فاجنر على الاندماج في وزارة الدفاع الروسية والخضوع لها بحلول 1 يوليو.

وقال المدون العسكري الروسي ريبار ،إن وحدات الاحتياط يتم نقلها من جميع أنحاء البلاد ، مع وصول وحدات أخرى بالقطار من سان بطرسبرج. 

ويقدر السير لورانس فريدمان، الأستاذ الفخري لدراسات الحرب في كينجز كوليدج لندن ، في مدونة أن قوة الدفاع ترقى إلى حرس روسغفارديا الوطني البالغ قوامه 10 آلاف فرد "ولكن ليس بالضرورة مع القدرات أو الدافع للمقاومة لفترة طويلة".

بينما تم إلقاء الطيران الروسي على فاجنر لأن هذا هو كل ما كان متاحًا ، ومن المتصور أن بريجوزين كان بإمكانه اختراق خطوط الدفاع الأولى والوصول إلى الطريق الدائري الخارجي لموسكو.

ولكن زعيم فاجنر، وعند اقتراب صباح السبت ، ردًا على إدانة غاضبة من بوتين ، قال"لن يسلم أحد من فاجنر".

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لن يسلم أحد من "فاجنر".. هل بإمكان زعيم الجماعة المسلحة الاستيلاء على موسكو؟

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