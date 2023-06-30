مارجريت عازر في ذكرى 30 يونيو: الشعب المصري رفض أخونة الدولة

أكدت مارجريت عازر عضو مجلس النواب، أنّ ثورة 30 يونيو هي إرادة شعب أراد أن يحصل على حريته من جماعة إرهابية هدفها اختطاف الوطن.

أضافت مارجريت عازر، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، في تغطية خاصة بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، أنّ المصريين رفضوا أن تضيع هويتهم على يد جماعة إرهابية كانت تسعى إلى أخونة الدولة لذلك رفضها الشعب.

تابعت مارجريت عازر: «كنا نتابع ميادين مصر من خلال غرفة عمليات بالفيديو كونفرانس للاستعداد لثورة 30 يونيو ورأينا جميع أطياف لشعب تشارك في الثورة».