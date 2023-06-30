مارجريت عازر: تربينا على سماحة الإسلام ومحبة المسيحية

قالت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب السابق، إن الأحزاب السياسية كانت جزءا من جبهة الإنقاذ، وكان هناك وحدة مصرية في ثورة يونيو.

ولفتت مارجريت عازر خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد إلى أن عدد المهاجرين في 2013 زاد عن 13 ألف مهاجر؛ لخوفهم ورعبهم من الجماعة الإخوانية التي ليس لها هوية.

حركة تمرد كان لها دورا مهما في ثورة يونيو

وأضافت مارجريت عازر: حركة تمرد كان لها دورا مهما في ثورة يونيو، والمواطنون البسطاء كانوا يقومون بطباعة الاستمارات على حسابهم.

وتابعت النائبة: تربينا على سماحة الإسلام ومحبة المسيحية، في رمضان يفطر المسيحي مع المسلم، وفي أعياد الأقباط يؤازر المسلم أخيه المسيحي، جميعنا إخوة في المدرسة والعمل والشارع.

واختتمت: يارب دايما مصر في استقرار، وهنجني كل اللي بيحصل في المستقبل لأولادنا.