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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأصدقاء الروس والتحديات.. أسماء الأسد تدلي بتصريحات هامة

صدى البلد

أكدت عقيلة الرئيس السوري، أسماء الأسد، أن ما تتعرض له روسيا وسوريا من محاولات للتقسيم والتهميش والحصار يهدف إلى السيطرة على قراراتها، مضيفة أن ذلك ضمن تحديات المستقبل.

وذكرت أسماء الأسد في حوار لها مع “روسيا اليوم”،  تعليقا على التحديات المشتركة التي تواجهها روسيا وسوريا في هذا العصر قائلة: "ولكن التحدي الأشمل والأعم بالنسبة للعالم هو تحدّي الليبرالية الحديثة، التي الهدف منها تذويب الهويات الوطنية والإنسانية والانتماء للوطن والمفاهيم الاجتماعية والصحية.. والأخلاق والعادات والتقاليد والنسيج المجتمعي المتمثل بالأسرة التي هي الخليّة الأساسية لكل مجتمع".

وأضافت أسماء الأسد: "إن الأصدقاء الروس لم يترددوا عندما وقفوا معنا في حربنا ونحن لم ولن نتردد في الوقوف إلى جانبهم في معركتهم"، مضيفة: "أتمنى ذلك.. فاللغة هي جسر للتواصل والثقافة، وروسيا ذات ثقافة عريقة جدا وتاريخها قديم، ولذلك أتمنى أن تكون هناك فرصة لدي في المستقبل.. وإذا خفّ ضغط العمل قليلا فلم لا؟!".

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تخرج ابنها حافظ في موسكو

وعلّقت عقيلة الرئيس السوري على تخرج ابنها بدرجة ماجستير في الرياضيات وحصوله على مرتبة الشرف  قائلة: "إن درجة الشرف بالنسبة لي هي انعكاس لمجموعة مبادئ موجودة في شخصية الإنسان التي توصله إلى هذه الدرجة من الالتزام والتحدي والمسؤولية والمثابرة، ولذلك فإن شعوري اليوم هو الفخر وكأي أم يمتلك أبناؤها هذه الصفات، والتي هي طريق إلى النجاح والتميز. وشعوري أيضا شعور الرضا لأن جميع الأهل دائما يسعون لتقديم أفضل الأبناء منهم لبلدهم وهذا ما شاهدته في موسكو من قبل ابني حافظ".

وأردفت: "الجانب الثاني المهم هو الانفتاح على ثقافة ثانية، وهو يسهم في توسيع آفاق الإنسان.. والثقافة الروسية ثقافة شرقية، وبالتالي هي تتقاطع في الكثير من الجوانب مع المجتمع السوري بالمفاهيم والمبادئ، وهذا الشيء يهيء لأرضية قويّة صلبة كي يكون هناك حوار واسع وعميق بين جيل الشباب، ويعزز جسور التواصل التي هي موجودة أصلا".

 

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