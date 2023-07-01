احتفالات في شوارع غزة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو|شاهد

‏قالت منى عوكل مراسلة فضائية إكسترا نيوز في قطاع غزة أن اليوم كان يوما مميزا وكانت هناك مسيرة كبيرة جدا بالسيارات في غزة علقت على نوافذها علم جمهورية مصر العربية بجانب العلم الفلسطيني احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو وكان هناك صور أيضا للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابعت منى عوكل خلال مداخلة هاتفية لها في فضائية "إكسترا نيوز"، أنها كانت مشاركة كبيرة وواسعة من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدركون قيمة هذه الثورة وانعكاساتها على واقع قطاع غزة خلال الـ 10 سنوات، كان هناك الكثير من التغيرات على الأرض.

منح الرئيس السيسي لقطاع غزة

وأضافت أن من الأمور الرمزية التي حدثت خلال هذه المسيرة هي السير في الشوارع التي تم تجديدها بمنح من الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع غزة.