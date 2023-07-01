بالمغافلة.. حبس 3 أشخاص سرقوا حفار من شخص بالقاهرة

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة معدة حفار بأسلوب المغافلة وتوصيل الأسلاك من أحد الأشخاص عقب إيهامه بالتعاقد معه بإحدى الشركات بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.



وكانت قد ‏تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامهم بسرقة معدة حفار بأسلوب المغافلة وتوصيل الأسلاك من أحد الأشخاص عقب إيهامه بالتعاقد معه بإحدى الشركات، وتم بإرشادهم العثور على الحفار لدى مالك ورشة دوكو، وبسؤاله نفى علمه بملابسات الواقعة، وباستدعاء المجنى عليــــه تعرف على المعدة واتهمهم بالسرقة.