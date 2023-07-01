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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالمغافلة.. حبس 3 أشخاص سرقوا حفار من شخص بالقاهرة

صدى البلد

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة معدة حفار بأسلوب المغافلة وتوصيل الأسلاك من أحد الأشخاص عقب إيهامه بالتعاقد معه بإحدى الشركات بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.


وكانت قد ‏تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامهم بسرقة معدة حفار بأسلوب المغافلة وتوصيل الأسلاك من أحد الأشخاص عقب إيهامه بالتعاقد معه بإحدى الشركات، وتم بإرشادهم العثور على الحفار لدى مالك ورشة دوكو، وبسؤاله نفى علمه بملابسات الواقعة، وباستدعاء المجنى عليــــه تعرف على المعدة واتهمهم بالسرقة.

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