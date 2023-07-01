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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شقيقين لإتجارهما في الأسلحة النارية بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، حبس شقيقين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في الاسلحة النارية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.
وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وعُثر بحوزته على حقيبة بداخلها 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار .

واعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار وأقر بتحصله عليها من شقيقه "مقيم بدائرة قسم شرطة منشاة ناصر" ، تم استهدافه وأمكن ضبطه .

وبمواجهته بأقوال شقيقه المضبوط أيدها ، وإعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، وآمر اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإتخاذ الإجراءات القانونية .

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