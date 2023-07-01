توك توك للأهلي وشغل بلدي| مرتضى منصور يفتح النار.. وهذه قصة الحجز على كهربا

أعلن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عن قيام النادي بخطوات جديدة للحصول على الغرامة الموقعة على مهاجم النادي الأهلي، محمود عبدالمنعم "كهربا”.





طلب رسمي إلى الفيفا

وأوضح منصور في مقطع فيديو نشره على قناته على "يوتيوب"، أنه قام بإرسال طلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بجميع اللغات للإبلاغ عن عدم التزام كهربا بدفع الغرامة المفروضة عليه، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.



وفي سياقٍ متصل، أعرب منصور عن رأيه في عودة إمام عاشور لاعب فريق ميتيلاند الدنماركي، ولم يذكر تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع.



سيتم الحجز على أرصدة كهربا



وأضاف قائلاً : "سيتم الحجز على أرصدة كهربا وأمواله في النادي الأهلي وكل ما يمتلكه من عقارات أو ممتلكات خاصة، وأهم شيء هو أننا نتخذ القرارات في الوقت المناسب”.



وتطرق مرتضى للحديث عن بعض اللاعبين مثل إمام عاشور المحترف في ميتيلاند الدنماركي ومصطفى فتحي لاعب بيراميدز، قائلًا: "اتحيلنا كثيرا على إمام عاشور ومن قبله مصطفى فتحي حتى يستمر الثنائي في الزمالك (ومش هبوس على دماغ أي لاعب علشان يكمل)”.

الباب مفتوح إذ أراد إمام عاشور وطارق حامد ومصطفى فتحي العودة

وأكد قائلاً : "الباب مفتوح إذ أراد إمام عاشور وطارق حامد ومصطفى فتحي العودة إلى الزمالك ولكن ما يحدث الآن هو (شغل بلدي)”.





كرامة النادي أهم مني ومن أي لاعب

وتابع: "لن يعود أي لاعب للزمالك إلا إذا أراد العودة من نفسه لأن كرامة النادي أهم مني ومن أي لاعب".

وواصل: "إمام لاعب مؤدب وزملكاوي ولكني لم أتسبب في رحيله عن الزمالك”.

واستكمل: "مصطفى فتحي هو حر في اختياره ولن يكون أغلى من طارق حامد وأبو جبل (كفاية بقى نفخ في اللاعيبه)".

وأكد: "إمام عاشور أهلا به إذا أراد العودة للزمالك ولكن يجب أن يُخلص نفسه من فريقه الحالي”.



مرتضى: إذا أراد سيف ويوسف نبيه الانتقال للأهلي سأوصلهما بنفسي

وعاد منصور للحديث عن سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه الثنائي الذي سينضم لبيراميدز، قائلًا: "أقسم بالله العظيم لو أراد سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه الانتقال إلى الأهلي (سأخذ توكتوك وأقوم بتوصيلهما إلى النادي الأهلي بنفسي)”.

ووجه مرتضى منصور رسالة إلى الشيخ سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز، قائلًا: "الأستاذ سالم صديق عزيز وعلاقتنا محترمة بالإمارات ولكن هناك 4 أشخاص يعملون على التعاقد مع لاعبي الزمالك، وأطالبك بإبعاد هؤلاء الأشخاص عن لاعبي الزمالك”.





وأضاف: "كل اللاعبين الذين يحلم بهم الزمالك يقوم بيراميدز بالتعاقد معهم فهل هذا منطقي، الكلام دا مش هينفع”.

وأتم: "علاقتنا محترمة مع بيراميدز ولكن هناك من يفسد العلاقات بيننا".