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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف خطة بيراميدز ليصبح المنافس الأول للنادي الأهلي

صدى البلد

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن خطة بيراميدز ليصبح المنافس الأول للأهلي.

وكتب فرج عامر: بيراميدز يخطط ليصبح المنافس الأول للأهلي ويسعي  لتدعيم خطوطة بأكثر من لاعب متميز من فيوتشر والزمالك .

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة فيوتشر التي تجمع الفريقين مساء الأحد القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

ومنح الجهاز الفني راحة لمجموعة من اللاعبين ممن خاضوا مباراة البنك الأهلي التي أقيمت أمس الخميس، وفاز بها الفريق بثلاثية نظيفة.

 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، الذي بدأ بمجموعة من التدريبات البدنية قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

 

وأدى اللاعبون فقرات خططية متنوعة تحت إشراف كولر، فيما خاض الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات مكثفة، حرص خلالها ميشيل يانكون مدرب الحراس، على تنفيذ العديد من الفقرات.

المهندس فرج عامر أخبار نادي بيراميدز - الأهلي

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