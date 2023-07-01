بايدن يكشف عن خطة جديدة لتخفيف ديون أصحاب القروض بعد إلغاء برنامجه السابق

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الجمعة، عن "خطة جديدة" لتخفيف ديون الطلاب "بأسرع وقت ممكن"، وذلك بعدما مني بانتكاسة في المحكمة العليا التي ألغت برنامجه لشطب القروض الطالبية لملايين الأمريكيين.

وقال بايدن في خطاب متلفز: "أعلم أنّ هناك ملايين الأمريكيين في هذا البلد يشعرون بخيبة أمل وإحباط، أو حتّى ببعض الغضب. عليّ أن أعترف أنّني أنا أيضاً أفعل ذلك".

وأضاف أنّ إدارته ستقرّ إجراءات "لتخفيف أعباء الديون الطالبية عن أكبر عدد ممكن من المقترضين وفي أسرع وقت ممكن".

وتشمل هذه التدابير وقفًا مؤقتًا لمدة 12 شهراً للغرامات المفروضة على الديون غير المسدّدة.

وتابع الرئيس الديمقراطي: "سندعم مقاربتنا الجديدة لقانون مختلف عن خطّتي الأصلية".

وألغت المحكمة العليا، الجمعة، برنامج بايدن لشطب القروض الطالبية لملايين الأمريكيين، في انتكاسة للرئيس الديمقراطي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

ورأت المحكمة أنّ بايدن تجاوز صلاحياته بشطب ديون تفوق قيمتها الإجمالية 400 مليار دولار، في خطوة سعى عبرها إلى تخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهل الملايين حتى بعد انقضاء سنوات طويلة على إنهائهم تحصيلهم الجامعي.

وبغالبية ستّة أصوات مقابل ثلاثة، صوّتت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون لصالح إلغاء برنامج بايدن، مشيرة إلى أنّه كان يتوجّب على الرئيس نيل موافقة الكونجرس قبلاً.

ورأت المحكمة أنّ بايدن أخطأ في الارتكاز على قانون يعود إلى العام 2003، من أجل إلغاء الديون الطالبية، وهدف في حينه إلى مساعدة الطلاب السابقين الذين التحقوا بالجيش بعد أحداث 11 أسبتمبر 2001.

