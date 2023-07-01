عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يكشف عن خطة جديدة لتخفيف ديون أصحاب القروض بعد إلغاء برنامجه السابق

صدى البلد

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الجمعة، عن "خطة جديدة" لتخفيف ديون الطلاب "بأسرع وقت ممكن"، وذلك بعدما مني بانتكاسة في المحكمة العليا التي ألغت برنامجه لشطب القروض الطالبية لملايين الأمريكيين.

وقال بايدن في خطاب متلفز: "أعلم أنّ هناك ملايين الأمريكيين في هذا البلد يشعرون بخيبة أمل وإحباط، أو حتّى ببعض الغضب. عليّ أن أعترف أنّني أنا أيضاً أفعل ذلك".

وأضاف أنّ إدارته ستقرّ إجراءات "لتخفيف أعباء الديون الطالبية عن أكبر عدد ممكن من المقترضين وفي أسرع وقت ممكن".

وتشمل هذه التدابير وقفًا مؤقتًا لمدة 12 شهراً للغرامات المفروضة على الديون غير المسدّدة.

وتابع الرئيس الديمقراطي: "سندعم مقاربتنا الجديدة لقانون مختلف عن خطّتي الأصلية".

ظهور علامات على وجه بايدن تثير التساؤلات.. ما السبب وراءها؟

تصرف غريب.. شاهد| بايدن يغادر مقابلة تلفزيونية قبل انتهائها

وألغت المحكمة العليا، الجمعة، برنامج بايدن لشطب القروض الطالبية لملايين الأمريكيين، في انتكاسة للرئيس الديمقراطي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

ورأت المحكمة أنّ بايدن تجاوز صلاحياته بشطب ديون تفوق قيمتها الإجمالية 400 مليار دولار، في خطوة سعى عبرها إلى تخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهل الملايين حتى بعد انقضاء سنوات طويلة على إنهائهم تحصيلهم الجامعي.

وبغالبية ستّة أصوات مقابل ثلاثة، صوّتت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون لصالح إلغاء برنامج بايدن، مشيرة إلى أنّه كان يتوجّب على الرئيس نيل موافقة الكونجرس قبلاً.

ورأت المحكمة أنّ بايدن أخطأ في الارتكاز على قانون يعود إلى العام 2003، من أجل إلغاء الديون الطالبية، وهدف في حينه إلى مساعدة الطلاب السابقين الذين التحقوا بالجيش بعد أحداث 11 أسبتمبر 2001.
 

بايدن جو بايدن الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي جو بادين ديون الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن إمام عاشور

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

50 مليون جنيه بالموسم.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

لم يكن عاملا باليومية|القصة الحقيقية لمدير مدرسة شوهته السوشيال ميديا بعد وفاته

الخطيب كلمه.. خالد الغندور يُفجر مفاجأة عن انضمام إمام عاشور للأهلي

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

رئيس الوزراء يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة.. صور

موضوعات متعلقة

تصرف غريب.. شاهد| بايدن يغادر مقابلة تلفزيونية قبل انتهائها

ظهور علامات على وجه بايدن تثير التساؤلات.. ما السبب وراءها؟

ترشيحاتنا

بايدن يكشف عن خطة جديدة لتخفيف ديون أصحاب القروض بعد إلغاء برنامجه السابق

جهازك هيتهكر في دقايق.. احذر معالجات Unisoc

سعر هيونداي توسان 2023 بالسوق السعودي .. صور

هبة مجدي تكشف بداية قصة حبها مع وزجها محمد محسن | فيديو

دعاء قيام الليل للفرج وقضاء الحاجة.. أدركه بـ 6 كلمات عن النبي

محمود سعد يثير الجدل: قعدت 20 سنة آكل لحم حمير.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

‎ما هي مدة ترك الأطعمة المطبوخة خارج الثلاجة؟

بعد 22 عاماً .. لطيفة تعيد ارتداء فستان " سكوت هنصور "

لوحة فنية تثبت نسب البيتزا إلى إيطاليا أبًا عن جد.. تفاصيل مدهشة

فيديو

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ