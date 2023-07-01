آخر لايف لركاب الغواصة تيتان قبل انفجارها.. هذا ما حدث| شاهد

تصدر مقطع فيديو للغواصين الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة تيتان مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل انفجار الغواصة داخليًا.

ويظهر في المقطع الغواصين الخمسة وهم جالسون معًا في الغواصة تيتان، ويبدو أنه تم تصويره بعد الغوص بدقائق بسيطة، حيث قاموا بإرساله إلى الفريق.

وقد أثار هذا المقطع الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الكثيرون عن سبب تصوير الغواصين مقطع الفيديو وإرساله للفريق قبل الانفجار الداخلي الذي أسفر عن وفاتهم جميعًا.

ويبدو أن المقطع يعكس حالة من الطمأنينة والاستقرار بين الغواصين الخمسة، وهم يتبادلون الحديث والابتسامات فيما بينهم.

ويشكل هذا المقطع دليلاً جديدًا على تفاصيل الحادث المؤسف، ويثير تساؤلات حول أسباب الانفجار الداخلي في الغواصة وما إذا كان بإمكان السلطات اتخاذ إجراءات وقائية أفضل لحماية الغواصين في المستقبل.

ويؤكد هذا المقطع على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة في الأنشطة البحرية والغوص، وضرورة توفير الظروف المناسبة لضمان سلامة الأفراد المشاركين فيها.

غرق الغواصة تيتان

انتشرت في الأونة الأخيرة أخبار عن غواصة منكوبة تحمل اسم "تيتان"، والتي تعتبر واحدة من أسوأ الكوارث البحرية التي شهدتها المياه العميقة. وقد أسفر هذا الحادث الأليم عن وفاة خمسة غواصين كانوا على متن الغواصة.

يعود تاريخ غواصة "تيتان"، عندما تم تصميمها وبناؤها في إحدى الشركات البحرية الشهيرة. وكانت الغواصة مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة البحرية، وكانت تستخدم لأغراض البحث والاستكشاف العلمي في المياه العميقة.

ومع ذلك، تعرضت الغواصة لحادث داخلي أدى إلى انفجارها وغرقها في عمق المحيطات، مما أدى إلى وفاة جميع الغواصين الذين كانوا على متنها. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي قام بها الفريق المختص لإنقاذهم، إلا أن الظروف البحرية القاسية وعمق المكان جعلت العملية صعبة للغاية.

وقد أثار هذا الحادث الكثير من التساؤلات حول أسباب الانفجار الداخلي في الغواصة، ومدى نجاح الإجراءات الأمنية والوقائية التي تم اتخاذها قبل إطلاق الغواصة في رحلتها.

وتتعرض هذه الكوارث البحرية النادرة للاهتمام العالمي وتؤكد أهمية اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة لضمان سلامة الأفراد المشاركين في الأنشطة البحرية والغوص، خاصة في الظروف الصعبة والمحيطات العميقة.