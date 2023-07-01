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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تعتزم إبرام اتفاق مع إيطاليا لوقف تدفق المهاجرين

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، مساء أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعتزم إبرام اتفاق مشترك مع إيطاليا لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، وإعادتهم إلى شمال أفريقيا.

وقالت الصحيفة إن سوناك أرسل سكرتير مجلس الوزراء ورئيس جهاز الخدمة المدنية سيمون كيس إلى إيطاليا منتصف يونيو/حزيران لعقد اجتماعات على مدى يومين مع كبار المسؤولين بالحكومة الإيطالية للعمل على اتفاق.

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وأكد مصدر حكومي مطلع لوكالة "رويترز" أن كيس كان في إيطاليا، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله: "إذا كنا نريد النجاح في معالجة قضية الهجرة غير الشرعية، فعلينا التعامل مع القضية من المصدر، وكذلك التركيز على القوارب الصغيرة".

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