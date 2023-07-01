بريطانيا وأستراليا وكندا قلقون من قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة.. والاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا .. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

السيسي: شعب مصر العظيم انتفض في 30 يونيو ثائرًا على من أرادوا اختطاف وطنه

بريطانيا تعتزم إبرام اتفاق مع إيطاليا لوقف تدفق المهاجرين

القضاء الفرنسي يوجّه تهم فساد مالي لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة

واشنطن: هجوم أوكرانيا المضاد يتقدم ببطء

بعد رحيل بريغوجين إلى بيلاروسيا.. أوكرانيا تعزز قطاعها العسكري شمالاً

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري .

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، إن "شعب مصر العظيم انتفض ثائرا على من أرادوا اختطاف وطنه رافضا للظلم والطائفية والاستبداد، ومعلنا بصوت هادر ملأ أرجاء الدنيا أن هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الاختطاف أو التبديل. الشعب أعلن يومها أن مصر للمصريين، مستقلة في قرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها ومصالحه العليا"، مشيرًا إلى أنه كان الـ 30 من يونيو عنوانا لإعادة تأكيد وحدة الوطن تحت هويته المصرية الجامعة التي لا تفرق والشاملة للشعب كله دون تمييز أو انقسام.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن حجم التحديات التي واجهها الشعب المصري منذ عام 2011 غرس في نفوس أبنائه صلابة فريدة وقوة من نوع خاص فقد عايش وذاق معنى التهديد بضياع الوطن والخوف على الأهل والأبناء وضياع الرزق والمقدرات، ولذلك فإنني أؤمن يقينا بأن هذا الجيل من شعب مصر هو الأقدر على تحمل مسؤولية بناء الوطن وتشييد الدولة الحديثة المتقدمة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن قاضية فرنسية وجهت إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة، ماريان الحويّك، تهم فساد مالي، وذلك في ختام جلسة استماع عقدت في باريس، الجمعة، في إطار التحقيقات الجارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا.

وأشارت "الجريدة" إلى أن بريطانيا وأستراليا وكندا أعربت في بيان مشترك، الجمعة، "قلقها الشديد" من موافقة الحكومة الإسرائيلية على إنشاء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ومن استمرار دائرة العنف. وجاء في البيان أن "التوسع المستمر في المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام ويؤثر سلباً على جهود تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض. ندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات".

دوليًا، قالت "الراي" إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعتزم إبرام اتفاق مشترك مع إيطاليا لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، وإعادتهم إلى شمال أفريقيا.

ونقلت "الجريدة" عن رئيس هيئة الأركان الأمريكية مارك ميلي، قوله إن الهجوم الأوكراني المضاد يتقدم بشكل بطيء وسيكون صعبًا وطويلًا ودمويًا للغاية. وأضاف في كلمة له خلال تجمع "نادي الصحافة الوطني، اليوم: "إنها تسير بشكل أبطأ مما توقعه الناس. هذا لا يفاجئني إنها تتقدم وبشكل مدروس، وتمضي في طريقها عبر حقول ألغام شديدة الصعوبة، وما إلى ذلك".

وأردف: "قادتنا السياسيون أكدوا أننا سنعمل على ضمان حصول أوكرانيا على الدعم الذي تحتاجه لتظل حرة ومستقلة".

وأشارت "الوطن" إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمر كبار قادته العسكريين الجمعة، بتعزيز القطاع العسكري شمال البلاد عقب وصول يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة إلى بيلاروسيا.

وأفادت "الراي" بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض ضريبة على أرباح أصول البنك المركزي الروسي لدعم إعمار أوكرانيا. وكان الاتحاد الأوروبي قد جمّد قرابة 200 مليار يورو من الأصول الروسية بعد بدء موسكو حربها على أوكرانيا، في فبراير من العام الماضي.