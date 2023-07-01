ارتفاع هائل في أسهم بورصات أوروبا

ارتفعت الأسهم الأوروبية مساء أمس الجمعة، إذ أنعشت البيانات الفاترة عن نشاط ‏المصانع في الصين الآمال في تعزيز بكين سياسة التحفيز الاقتصادي.‏



وأُغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا %1.2، فيما ارتفع المؤشر 0.9% بنهاية الربع الثاني، مع وجود أدلة متزايدة على ضعف ‏التعافي الصيني بعد فيروس كورونا ليتوقف ارتفاع الأسهم الذي بدأ في أوائل العام الجاري ‏بسبب مخاوف من بقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.‏

وأظهرت قراءة أولية مساء الجمعة أن التضخم في منطقة اليورو انخفض للشهر ‏الثالث على التوالي في يونيو، لكن هذا لن يؤثر على الأرجح على البنك ‏المركزي الأوروبي الذي يعتزم رفع سعر الفائدة في يوليو للمرة التاسعة على ‏التوالي، ويتطلع إلى رفع آخر في سبتمبر أيضا.‏

ومازالت الأسهم الأوروبية متقدمة 8.7% في الأشهر الستة الأولى من العام.‏ وسجل المؤشر الرئيسي في إيطاليا أمس أعلى مستوى منذ سبتمبر 2008. ‏كما تفوق أداء المؤشر على كثير من نظرائه الإقليميين هذا الربع.‏

وقادت البنوك الأوروبية المكاسب بارتفاع 6.6% في الربع الثاني.‏ وارتفعت أسهم كل من شركة أديداس 2.5% وبوما 3.3%، بعد تدهورهما في وقت ‏سابق.‏

وكان لمؤشر قطاع التعدين تأثير سلبي كبير هذا الربع بانخفاضه 9.2% لأن ‏المخاوف المتعلقة بالصين، أكبر مستهلك للمعادن، أثرت بشدة على أسعار ‏المعادن.‏