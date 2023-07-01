أنظمة متطورة لتقليل حوادث الدراجات النارية| تفاصيل

يتعرض سائقي الدراجات النارية الي الكثير من الحوادث علي الطرق السريعة وغيرها، وتؤدي تلك الحوادث الي حدوث إصابات بقائد الدراجة واذا كانت الحادثة علي سرعة عالية فأنها تؤدي الي فقدان حياة سائق الدراجة.

أنظمة متطورة لتقليل حوادث الدراجات النارية

ومن هناك بدأ التفكير في توفير العديد من الأنظمة المتطورة من اجل تقليل حوادث الدراجات النارية، والحفاظ علي حياة قائدها .

أنظمة متطورة لتقليل حوادث الدراجات النارية

وذلك لان نسبة كبيرة من حوادث الدراجات النارية تتم عند السير على طرق غير مؤهلة أو عند فقدان السيطرة عند المناورات علي الانعطاف بالسرعات العالية .

أنظمة متطورة لتقليل حوادث الدراجات النارية

هناك العديد من الأنظمة التي تقليل حوادث الدراجات النارية علي الطرق السريعة منها :

1 - نظام الكبح ABS للمنعطفات

2- نظام التحكم في الجر.

3- منظم السرعة ومسافة الأمان

4- مساعد الزاوية الميتة

5- نظام اتصال الطوارئ

أنظمة متطورة لتقليل حوادث الدراجات النارية

علاوة علي ذلك يجب علي قائدي الدراجات النارية أن يقوموا بـ ارتداء خوذة السلامة والملابس الواقية الممتصة للصدمات، بالإضافة الي الاهتمام بـ فحوصات السلامة الخاصة بالدراجة وإجراء تدريبات سلامة السائق.