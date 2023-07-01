عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أطول علم يلف «سوهو سكوير » بشرم الشيخ احتفالا بثورة 30 يونيو

أطول علم بسوهو سكوير
أطول علم بسوهو سكوير

احتفل سياح مصريين وعرب بثورة 30 يونيو بحمل أطول علم والدوران حول ميدان "سوهو سكوير" بشرم الشيخ، على أنغام أغنية "تسلم الأيادي".

واحتفلت جميع مدن جنوب سيناء في الميادين والساحات بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وفي رأس سدر، احتفلت المدينة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، بحضور المحاسب علي إبراهيم حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، والنائب محمد عوض السيد، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بجنوب سيناء و مشايخ القبائل، والقيادات الأمنية والشعبية، وأهالي و زوار المدينة.

أحيت الحفل فرقة السويس للفنون الشعبية بمنطقة كورنيش رأس سدر السياحي 306.

وفي شرم الشيخ، نظم قصر ثقافة شرم الشيخ احتفالا بالأغاني التراثية والوطنية بمنطقة السوق القديم بساحة مسجد الصحابة.

وشارك السياح في الاحتفال وتجمعوا حول الفرق السيناوية في سعادة.

وفي طور سيناء العاصمة، نفذت ثقافة جنوب طور سيناء حفلا كبيرا  على مسرح مقصد العائلة، شارك فيه مواهب جنوب سيناء.

 

 

احتفالات ذكري يونيو

Screenshot_٢٠٢٣-٠٧-٠١-٠١-٠٦-٣١-٩٤٢_com.facebook.katana~2
Screenshot_٢٠٢٣-٠٧-٠١-٠١-٠٦-٣١-٩٤٢_com.facebook.katana~2
Screenshot_٢٠٢٣-٠٧-٠١-٠١-٠٧-٠٩-٤٥٠_com.facebook.katana~3
Screenshot_٢٠٢٣-٠٧-٠١-٠١-٠٧-٠٩-٤٥٠_com.facebook.katana~3
Screenshot_٢٠٢٣-٠٧-٠١-٠١-٠٦-٥١-٦٤٤_com.facebook.katana~2
Screenshot_٢٠٢٣-٠٧-٠١-٠١-٠٦-٥١-٦٤٤_com.facebook.katana~2
Screenshot_٢٠٢٣-٠٧-٠١-٠١-٠٦-٥٤-٦٠٨_com.facebook.katana~2
Screenshot_٢٠٢٣-٠٧-٠١-٠١-٠٦-٥٤-٦٠٨_com.facebook.katana~2

احتفال ذكري يونيو

FB_IMG_1688163997504
FB_IMG_1688163997504
FB_IMG_1688164708878
FB_IMG_1688164708878
FB_IMG_1688164632565
FB_IMG_1688164632565
FB_IMG_1688163016067
FB_IMG_1688163016067
FB_IMG_1688162978228
FB_IMG_1688162978228
ذكري يونيو أطول علم الدوران سوهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن إمام عاشور

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في آخر أيام عيد الأضحى

لم يكن عاملا باليومية|القصة الحقيقية لمدير مدرسة شوهته السوشيال ميديا بعد وفاته

سعر جرام الذهب عيار21 اليوم السبت أول يوليو 2023

تعليق ساخر من أحمد شوبير عن إعارة إمام عاشور بـ 50 مليون جنيه

اليوم.. البترول تبدأ تلقي قراءة عداد الغاز لشهر يوليو| كافة الطرق والتفاصيل

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

عقب رفضه الرجوع.. أول تحرك من ميتيلاند الدنماركي تجاه إمام عاشور

موضوعات متعلقة

200 جنيه عيدية من محافظ جنوب سيناء للأطفال في أول أيام العيد

ترشيحاتنا

تبدأ من 3 جنيهات للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 1 يوليو 2023

حلم باريس .. حظوظ وفيرة أمام المنتخب الأولمبي في مواجهة الجابون

حكم بيع دماء الأضاحي لمصانع الأسمدة.. دار الإفتاء ترد

أخبار السيارات | اشتر أرخص سيارة جديدة في مصر بهذه القيمة.. 5 عربيات زيرو تبدأ من 429 ألف جنيه.. وسعر مرسيدس C180 موديل 2023

الأهرام: التنمية الشاملة لن تكتمل إلا بنوعية متطورة من الموظفين

موت حصان فى مهرجان شهير يشعل الغضب على دولة متقدمة.. ما القصة ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة.. شاهد

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

فى عيد محمد الموجي.. نصيحة عبد الوهاب أنقذته من مأزق مع أم كلثوم

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

فيديو

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ