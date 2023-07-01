أطول علم يلف «سوهو سكوير » بشرم الشيخ احتفالا بثورة 30 يونيو

احتفل سياح مصريين وعرب بثورة 30 يونيو بحمل أطول علم والدوران حول ميدان "سوهو سكوير" بشرم الشيخ، على أنغام أغنية "تسلم الأيادي".

واحتفلت جميع مدن جنوب سيناء في الميادين والساحات بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وفي رأس سدر، احتفلت المدينة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، بحضور المحاسب علي إبراهيم حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، والنائب محمد عوض السيد، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بجنوب سيناء و مشايخ القبائل، والقيادات الأمنية والشعبية، وأهالي و زوار المدينة.

أحيت الحفل فرقة السويس للفنون الشعبية بمنطقة كورنيش رأس سدر السياحي 306.

وفي شرم الشيخ، نظم قصر ثقافة شرم الشيخ احتفالا بالأغاني التراثية والوطنية بمنطقة السوق القديم بساحة مسجد الصحابة.

وشارك السياح في الاحتفال وتجمعوا حول الفرق السيناوية في سعادة.

وفي طور سيناء العاصمة، نفذت ثقافة جنوب طور سيناء حفلا كبيرا على مسرح مقصد العائلة، شارك فيه مواهب جنوب سيناء.

احتفالات ذكري يونيو

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احتفال ذكري يونيو

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