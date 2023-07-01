موت حصان فى مهرجان شهير يشعل الغضب على دولة متقدمة.. ما القصة ؟

شهد مهرجان شنتو الشهير في بلدة جبلية يابانية حادثًا مأساويًا عندما توفي حصان أثناء مشاركته في الاحتفالات. وقد اتهمت منظمات حقوق الحيوان السلطات بالقسوة وسوء المعاملة، مما أدى إلى احتجاجات واسعة في اليابان.

يتميز مهرجان شنتو بتقليد خطير حيث يقفز الفارسون فوق جدار طيني عالٍ بارتفاع الرأس، ووفقًا للتقاليد، يتم بركة الحصاد إذا نجحوا في القفز. ومع ذلك، فإن الخطر الذي يتعرض له الحيوانات في هذا المهرجان زاد من مخاوف المنظمات الحقوقية بشأن ممارسات الحيوانات في اليابان.

موت حصان يثير غضب دولة كاملة

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، في الحادث الأخير، توفي حصان عقب قفزه فوق الجدار الطيني، مما دفع المنظمات الحقوقية لاتهام السلطات بالقسوة وسوء المعاملة.

وقد زادت هذه الحادثة من الضغوط على الحكومة اليابانية لتغيير ممارساتها القائمة على استخدام الحيوانات في التقاليد والاحتفالات.

وبالرغم من وعود السلطات بإجراء إصلاحات، فإن هذه الحادثة أثارت تساؤلات حول مدى قدرة هذا المهرجان الذي يعود تاريخه لـ 680 عامًا على التكيف مع التغييرات الحديثة وضمان سلامة الحيوانات التي يتم استخدامها فيه.

مهرجان تاريخي عمره 680 سنة

فشلت معظم الخيول الـ 18 المشاركة في مهرجان Ageuma Shinji على مدار يومين في تخطي العقبة الشبه مستحيلة، وتعرضت خمسة خيول وراكب واحد للإصابة خلال المهرجان المقام في محافظة مي وسط اليابان.

وقد تم إنزال أحد الخيول بعد سقوطه من أعلى التل وكسر ساقه اليسرى، مما أثار حزناً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُعد مهرجان Ageuma Shinji أو مهرجان Rising Horses، الذي يُقام تقليدياً في 4 و 5 مايو من كل عام، جوهرة في التاج الثقافي لمحافظة مي منذ 45 عاماً. وقد تم إدراجه من قبل مجلس التعليم Mie على أنه أصل ثقافي.

ردود فعل عنيفة على الاحتفال التاريخي

ومع ذلك، بعد فجوة دامت ثلاث سنوات بسبب الوباء، يبدو أن المزاج العام قد تغير، حيث تسببت تغريدة احتفالية بالمهرجان في ردود فعل عنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتلقت المحافظة أكثر من 1000 شكوى. كما جمعت عريضة لإنهاء الطقوس أكثر من 31000 توقيع، وتمت مناقشة القضية في البرلمان الياباني.

وفي فوز للنشطاء، أعلنت حكومة المحافظة أنها ستراجع منحدر وهيكل الجدار بما يتماشى مع مخاوف رعاية الحيوان، وذلك بعد أن أثارت الحادثة قلقاً بشأن ممارسات الحيوانات في هذا المهرجان التقليدي.

في سباق الجائزة الكبرى المثير للجدل في المملكة المتحدة، توفي ثلاثة خيول هذا العام، ويتميز هذا السباق بأن ارتفاع الحواجز يتجاوز الحد الأقصى المسموح به بموجب قواعد الاتحاد الدولي لرياضات الفروسية والمقدر بـ 1.60 متر (5 أقدام و 3 بوصات).

ويحتاج الحصان إلى الكثير من الزخم للقفز فوق هذا الجسم الطويل، وفقًا لـ Dene Stansall، خبير الخيول الذي يقدم المشورة لجمعية Animal Aid الخيرية في المملكة المتحدة. ويشير إلى أن سباق 200 متر ليس طويلاً بما يكفي لإتاحة الوقت الكافي للحصان لكسب السرعة الكاملة.

ويزيد من صعوبة الأمر تضاريس التل، حيث يتغير نمط الخطوات عندما يتسلق الحصان المنحدر، مما يعيق القفز بشكل كبير، ويؤدي إلى نجاح عدد قليل جدًا من الخيول في تجاوز القمة.