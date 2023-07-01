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رئيس التحرير
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أخبار البلد

تويتر يغير سياسة عرض التغريدات ويمنع الزوار من رؤيتها.. "ماسك" يوضح

صدى البلد

 فوجئ مستخدمي موقع تويتر بعدم قدرتهم على رؤية التغريدات إلا بعد تسجيل الدخول، مما أثارت هذه التغيرات الجدل بين مستخدمي موقع التدوينات القصيرة تويتر.

 ونشر الأميركي إيلون ماسك تغريدة  للرد والتوضيح وجاءت كالاتي  :وقال إيلون ماسك مالك المنصة في تغريدة: «كنا نتعرض لسرقة البيانات، الأمر الذي كان يهين المستخدمين العاديين»، مضيفا أن القرار الجديد إجراء طارئ ومؤقت.

 

وفي ساق اخر اعترفت شركة Twitter تويتر بأن الخرق الأمني الأخير الذي تعرضت له منصتها أثر على خصوصية عدد كبير من المستخدمين، كما نتج عنه نشر تغريدات لم يكن من المفترض أبدًا أن يراها أي شخص باستثناء أقرب أصدقاء المستخدم.

 

وبحسب صحيفة الجارديان فإن الخرق الأمني قد أثر على الطريقة التي تعمل بها ميزة الدوائر "Circles" والتي يخصصها المستخدمون لعدد قليل من الأصدقاء ولا يمكن لأى شخص أن يراها خارج هذه المجموعة.

 

إبلون ماسك إيلون ماسك حول تويتر تويتر التغريدات

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