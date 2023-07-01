عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد قتل مهاجر.. هل يحق لشرطة فرنسا استخدام الأسلحة في تفتيش السيارات

الشرطة الفرنسية -
الشرطة الفرنسية - رويترز

أثار حادث قتل الشرطة الفرنسية لصبي يبلغ من العمر 17 عامًا في إحدى ضواحي باريس، مخاوف من أن يتم استخدام العنف المفرط ضد المجتمعات العرقية والمهاجرين في البلاد، وتعد هذه الحادثة هي الأحدث في سلسلة من الحوادث المميتة التي شهدتها فرنسا خلال السنوات الأخيرة.

في العام الماضي، شهدت فرنسا 13 حالة وفاة خلال توقف مرور للشرطة. وتم تسجيل ثلاث حالات قتل خلال العام الجاري في ظروف مماثلة. وتشير التقارير إلى أن معظم الضحايا من أصول عربية أو سوداء.

txt

فوضى عارمة.. المحتجون في فرنسا يستخدمون سياراتهم لتكسير أبواب المتاجر| فيديو

txt

محتجون يحاولون سرقة البنوك في فرنسا.. فيديو

 

هل يحق لشرطة فرنسا إطلاق النار على المواطنين ؟

 

ومن المثير للاهتمام أن القانون الفرنسي يسمح للشرطة بإطلاق النار في خمس حالات بعد تغيير القانون في عام 2017. ويشمل ذلك عندما يتجاهل سائق السيارة أو ركابها أمرًا بالتوقف ويعتبرون أنهم يشكلون خطرًا على حياة الضابط أو سلامته الجسدية أو الآخرين.

وقد أثارت هذه الحوادث العديد من الجدل في فرنسا، حيث يتهم النشطاء وبعض السياسيين الشرطة بالتمييز العنصري واستخدام القوة المفرطة ضد المجتمعات العرقية والمهاجرين.

قتل الصبي نائل

 

فتح أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في فرنسا تحقيقًا في مقتل نائل، الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، وهو الحادث السادس من نوعه منذ بداية العام الماضي. وقد تم اتهام الضابط المتورط بالقتل.

تواجه فرنسا مستويات متزايدة من العنف في ضواحيها الفقيرة، التي تعاني من مستويات عالية من البطالة والجريمة.

 وتعزز هذه الحالة من استخدام الشرطة الفرنسية للأسلحة النارية، حيث تم التعديل على القانون الخاص بذلك في مارس 2017، بعد أن أصيب ضابط بحروق خطيرة في عقار سكني خارج باريس عام 2016 جراء رشق سيارته بالقنابل الحارقة من قبل مجموعة من الشبان.

وتعهد وزير الداخلية في ذلك الوقت بتغيير القانون الخاص بالأسلحة النارية المستخدمة من قبل الشرطة، وإقرار المادة 435-1 من قانون العقوبات في مارس 2017.

استخدام العنف استخدام القوة التمييز العنصري الشرطة الفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

رسميًا .. طلاق غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا بعد زواج عامين

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

فرج عامر يعلن مفاجأة بشأن بن شرقي .. شاهد

جزار يعلق لحوم الأضاحي على عمود مونوريل.. والسلطات تتحرك| صور

السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

خدت قرار سريع| رد فعل صادم من غادة عبد الرازق بعد طلاقها

صراع الرؤساء والأغنياء| “خناقة” بين زيلينسكي وإيلون ماسك على تويتر.. والسبب "فولو"

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يتفقد مجزر البساتين استعدادًا لبدء توزيع لحوم أضاحي الأوقاف الاثنين

حسبي الله ونعم الوكيل | لطيفة : اتنصب عليا كتير

مرض مزمن | مفاجأة صادمة في العثور على رجل مشنوقا فوق شجرة بالغربية

قص ولزق الإخوان.. رد قاطع من لميس الحديدي على تصريحات «حج الميتافيرس»|فيديو

3 محاضر | تطور في أزمة جزار المونوريل

زيلينسكي يرفض الوصول لحل دبلوماسي للصراع الأوكراني الروسي قبل إنهاء حدود 91

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول لحمة الراس.. فوائد وأضرار

طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بالفرن | اعرف المكونات

لتجنب التسمم... أقصى مدة لتخزين اللحوم وطريقة حفظها في الثلاجة والفريزر

بعد تحذير هيئة الدواء.. علامات لو ظهرت في شعرك تسبب مرضا خطيرا

فيديو

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

رقص مع الأطفال.. التيك توكر نويل روبيسون يزور مستشفى57357.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ