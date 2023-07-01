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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

13 وفاة على الأقل جرّاء موجة حر تضرب الولايات المتحدة

أرشيفية
أرشيفية

توفي 13 شخصًا على الأقل بسبب موجة حر تضرب منذ أسبوعين الولايات المتحدة التي تأثرت أيضاً بتدهور جودة الهواء جراء حرائق الغابات في كندا المجاورة، حسبما قالت السلطات المحلية الجمعة.

وتضرب موجة حر شديد جنوب الولايات المتحدة، خصوصاً تكساس ولويزيانا، مصحوبة بدرجات حرارة تتخطى في أحيان كثيرة 40 درجة مئوية، وهو معدل لا يستبعد خبراء أن يكون الاحترار المناخي أحد أسبابه.

وقال متحدث باسم مقاطعة ويب في ولاية تكساس لوكالة "فرانس برس"، الجمعة، إن "عشرة من سكان مقاطعتنا توفوا بسبب الحرارة"، مضيفاً أن ثمة شخصاً إضافياً يعيش في منطقة مجاورة "لكنه نُقل إلى أحد مستشفياتنا، قد توفي أيضاً".

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والأسبوع الماضي، فَقَد مراهق وعيه ثم حياته خلال رحلة استكشافية في متنزه "بيج بيند" الطبيعي جراء حرارة لامست 48 درجة مئوية وفق السلطات المحلية.

وفي خضم موجة الحر، عثِر على سيدة تبلغ 62 عاماً ميتة أيضاً في لويزيانا في منطقة تركت فيها عاصفة آلاف العائلات بلا كهرباء وبالتالي من دون مكيفات. وقالت وزارة الصحة في الولاية إن "وفاتها مرتبطة بالحرارة".

وفي المكسيك، توفي 104 أشخاص بين 12 و25 يونيو بسبب موجة حر شديد ضربت شمال البلاد الصحراوي والعاصمة، على ما أعلنت الحكومة.

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