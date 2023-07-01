عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التونسي: حرق المصحف الشريف استفزاز لمشاعر المسلمين وانتهاك لحرمة مقدساتهم

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد

استنكر الرئيس التونسي قيس سعيد مجددا حرق المصحف الشريف، معتبرا أن هذا العمل الإحرامي هو استفزاز لمشاعر المسلمين، وانتهاك لحرمة مقدساتهم، ومن اختار هذا التوقيت بالذات والمسلمون يحتفلون بعيد الأضحى المبارك يشجع الإرهاب باسم حرية مزعومة، ويغذي التطرف، ويدّعي بعد ذلك أنه يحارب الكراهية والصراع بين الأديان، فهم كما قال الله تعالى "يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ".
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس سعيد، اليوم /الجمعة/، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، والذي تم خلاله استعراض الحركة الدبلوماسية القادمة والمقاييس التي تم اعتمادها لاختيار من سيمثل تونس في الخارج. 
وشدد سعيد في هذا الإطار، على ضرورة أن يكون كل من سيتولى تمثيل البلاد في مستوى المسؤولية مع ضرورة المساءلة بصفة دورية عما أُنجز وتحقق، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا ينطبق فقط على رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بل أيضا على كافة أعضاء البعثات بالخارج.
كما أكد سيادة الدولة التونسية وعلى ثوابت الدبلوماسية في البلاد، مؤكدا أن الشعب التونسي يرفض أن تدخل دولته في أي تحالفات في الخارج كما يرفض أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية. 
وأشار الرئيس قيس إلى أن السياسة الخارجية لتونس تنبع من اختيارات الشعب، لا ممن يتوهم أنه وصي عليه أو أنه قادر أن يملي عليه ما لا يرتضيه، فالشعب التونسي متمسك باستقلاله ومستميت في الدفاع عن حريته وعزته وكرامته. 

الرئيس التونسي الاضحى المبارك التونسى قيس سعيد الخارجية والهجرة والتونسيين الرئيس التونسي قيس الرئيس التونسى قيس سعي الرئيس التونسي قيس سعيد الشعب التونسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن إمام عاشور

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في آخر أيام عيد الأضحى

لم يكن عاملا باليومية|القصة الحقيقية لمدير مدرسة شوهته السوشيال ميديا بعد وفاته

سعر جرام الذهب عيار21 اليوم السبت أول يوليو 2023

تعليق ساخر من أحمد شوبير عن إعارة إمام عاشور بـ 50 مليون جنيه

اليوم.. البترول تبدأ تلقي قراءة عداد الغاز لشهر يوليو| كافة الطرق والتفاصيل

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

عقب رفضه الرجوع.. أول تحرك من ميتيلاند الدنماركي تجاه إمام عاشور

موضوعات متعلقة

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو تتصدر اهتمامات الصحف

الصحة الأوكرانية: القوات الروسية دمرت 1560 منشأة طبية منذ بدء العملية العسكرية

وزير الداخلية الفرنسي: القبض على 100 شخص إثر أعمال عنف

رئيس وزراء فلسطين يشيد بالجهود الكبيرة للمملكة العربية السعودية في خدمتها لضيوف الرحمن

الكويت والنمسا يوقعان على مذكرات تفاهم للتعاون الإنمائي والمشاورات السياسية

الأهرام : نظرة الدولة لأصحاب المعاشات شهدت تغييرا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية

الجيش الروسي: المدفعية تدمر معاقل محصنة للقوات الأوكرانية

الدفاعات الروسية تصد هجوما صاروخيا على ميليتو بول في زابوروجيه

ترشيحاتنا

تبدأ من 3 جنيهات للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 1 يوليو 2023

حلم باريس .. حظوظ وفيرة أمام المنتخب الأولمبي في مواجهة الجابون

حكم بيع دماء الأضاحي لمصانع الأسمدة.. دار الإفتاء ترد

أخبار السيارات | اشتر أرخص سيارة جديدة في مصر بهذه القيمة.. 5 عربيات زيرو تبدأ من 429 ألف جنيه.. وسعر مرسيدس C180 موديل 2023

الأهرام: التنمية الشاملة لن تكتمل إلا بنوعية متطورة من الموظفين

موت حصان فى مهرجان شهير يشعل الغضب على دولة متقدمة.. ما القصة ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة.. شاهد

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

فى عيد محمد الموجي.. نصيحة عبد الوهاب أنقذته من مأزق مع أم كلثوم

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

فيديو

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ