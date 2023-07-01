الكيلو بـ 20 ألف جنيه.. ماذا تعرف عن "الواغيو" أغلى لحم في العالم؟

اتفق كبار متذوقي الطعام وعشاق اللحوم حول العالم على أن لحم الواغيو هو أحد أفضل أنواع اللحوم المتاحة، وذلك بفضل مذاقه الفريد واللون الفاتح الجذاب.. فماذا تعرف عن لحم الواغيو Wagyu ؟

لحم الواغيو يعد من الأطعمة الفاخرة والغالية الثمن، وذلك بسبب تكاليف تربية الأبقار ومعايير التحكم الصارمة في الجودة التي تتبع في عملية إنتاجه.

ومع ذلك، فإنه يعتبر خيارًا ممتازًا لمحبي اللحوم الفاخرة الذين يرغبون في تجربة شيء فريد وغير تقليدي في مطبخهم.

ما هو لحم الواغيو؟

يعتبر لحم الواغيو مرغوبًا على نطاق واسع في الأسواق العالمية بسبب محتواه الغني بالدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة للصحة، بالإضافة إلى احتوائه على نسب عالية من حمض اللينوليك المترافق الذي يعد مكملاً غذائياً شائعاً.

يتميز لحم الواغيو بأنواعه المختلفة التي تخرج عن البلد التي طورته، اليابان، ولا يمكن إنكار شهرة الواغيو الياباني الذي يتم بيعه بأكثر من 300 دولار للنصف كيلوجرام.

ويأتي هذا اللحم من ماشية مرباة على نظام غذائي يتكون من الأعشاب والحبوب الطبيعية، وتراقب عن كثب من قبل المزارعين اليقظين لضمان أفضل جودة ممكنة.

حتى اليوم، يظل لحم الواغيو يتمتع بشعبية كبيرة في اليابان، ولكنه أيضا يحظى بشعبية كبيرة في أنحاء العالم، وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا.

مميزات لحم الواغيو

يعد لحم الواغيو أغنى في محتواه من الدهون الجيدة مقارنة بأنواع لحوم البقر الأخرى، وذلك بسبب فترة التغذية المطولة التي يتم فيها إطعام أبقار الواغيو لمدة 600 يوم بعد الفطام.

وتبدو أبقار الواغيو أكثر بدانة وأعلى في نسبة الدهون بسبب فترة التغذية اليابانية الطويلة التي تزيد عن ضعف الوقت المخصص للسلالات الأخرى.

كما تشتهر الأبقار التي تنتج لحم الواغيو بأنها تربى وفقًا لمعايير صارمة، وتتميز بتغذية متوازنة والتي تركز على نظام غذائي غني بالأعشاب والحبوب الطبيعية.

ويتم تربية هذه الأبقار في بيئة مريحة وخالية من الإجهاد، وتعتبر العناية بالأبقار جزءًا مهمًا من عملية تربية لحم الواغيو.

ومن الجوانب الفريدة للحم الواغيو هو أنه يتميز بقدرته على الذوبان في الفم، وذلك بفضل تركيبته الدهنية الفريدة والتي تجعله ناعمًا وخفيفًا عند الإمساك به.

ويتميز أيضا بمذاقه الحلو والمميز، والذي يجعله محببًا لدى كبار متذوقي اللحوم.

كيف يتم إنتاج الواغيو؟

بحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، تخضع مزارع التسمين اليابانية صغار الأبقار لنظام غذائي يضم مزيجا من الألياف المتنوعة بين الأرز والقمح، ويتم إطعامها لمدة عامين كاملين 3 مرات يومياً، ليصل مجموع ما تأكله البقرة الواحدة حوالي 5 أطنان من العلف.

ولا يسمح للأبقار بمغادرة حظائرها طوال تلك الفترة، حتى تصل نسبة الدهون إلى اللحوم 50% إلى 50%.

توجد 4 سلالات أصلية من هذا اللحم هم: الواغيو الياباني البني، والأسود، وقصير القرون، وعديم القرون، ولكن الأكثر انتشاراً والذي يتم تصديره إلى دول العالم هو الواغيو الأسود.