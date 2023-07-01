عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تبدأ من 3 جنيهات للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 1 يوليو 2023

صدى البلد

واصلت أسعار الخضراوات والفاكهة استقرارها في الأسواق، اليوم السبت 1 يوليو 2023، وذلك أغلب أصناف الخضراوات والفاكهة بسوق العبور.

وبلغ سعر كيلو الطماطم ما يتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات في سوق الجملة، والبطاطس من 6.5 إلى 10.5 جنيه، والبصل من 15 إلى 20 جنيها، وتراوح سعر الكوسة بين 10 و15  جنيها، في حين تشهد الأسواق توافر معروض كبير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات.

أسعار الخضراوات 

وسجل سعر الملوخية الخضراء من 2.5 إلى 3.5 جنيه، وبلغ الخيار من 4 إلى 7 جنيهات، والخيار البلدي من 4 إلى 6 جنيهات، والبامية من 16 إلى 20 جنيها، والقلقاس من 4 إلى 7 جنيهات، والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم من 7 إلى 11 جنيها، واللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبنجر من 2 إلى 4 جنيهات، والخس من 10 إلى 15 جنيها، والكابوتشي من 3.5 إلى 4.5 جنيه، والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه، والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الجزر من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والفاصوليا من 7 إلى 10 جنيها، والباذنجان البلدي من 3.75 إلى 5.75 جنيه، والباذنجان الرومي 3.5 إلى 5.5 جنيه، والباذنجان الأبيض من 3.75 و6.75 جنيه، والفلفل الرومي من 4 إلى 7 جنيهات، والفلفل الصوب من 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الألوان من 8 إلى 18 جنيها. 

أسعار الفاكهة

وعن أسعار الفاكهة، وصل سعر البرتقال إلى 7 جنيهات، والجريب فروت إلى 15 جنيهاً، والليمون البلدي بـ 17 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 29 جنيهًا، والتفاح المصري 11 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 7.5 جنيه للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 7.5 جنيه. 

كما وصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 10 جنيهات، والبلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، والكانتالوب يسجل 7 جنيهات، والمانجو سجلت 15 جنيهاً. 

الباذنجان الاكتفاء الذاتي البطاطس الباذنجان البلدي أسعار الخضراوات والفاكهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن إمام عاشور

عقب رفضه الرجوع.. أول تحرك من ميتيلاند الدنماركي تجاه إمام عاشور

لم يكن عاملا باليومية|القصة الحقيقية لمدير مدرسة شوهته السوشيال ميديا بعد وفاته

اليوم.. البترول تبدأ تلقي قراءة عداد الغاز لشهر يوليو| كافة الطرق والتفاصيل

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في آخر أيام عيد الأضحى

تعليق ساخر من أحمد شوبير عن إعارة إمام عاشور بـ 50 مليون جنيه

سعر جرام الذهب عيار21 اليوم السبت أول يوليو 2023

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

ارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 34.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس رابع أيام العيد

الأرصاد الفلسطينية تحذر المواطنين من ارتفاع حرارة الطقس للثلاثاء المقبل

السجن المشدد 5 سنوات لكل من استخدم أي طفل في العمل القسري

تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 1 يوليو 2023

امتحان التاريخ 2023.. أسئلة وإجابات لن يخرج عنها الاختبار غدا

خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من شرب الماء بعد تناول البطيخ| سبب صادم

ابنة هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة.. شاهد

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

فى عيد محمد الموجي.. نصيحة عبد الوهاب أنقذته من مأزق مع أم كلثوم

فيديو

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ