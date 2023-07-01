مع انتهاء موسم الحج.. الآلاف يغادرون مكة المكرمة|شاهد

بدأ عشرات الآلاف من الحجاج أمس الجمعة مغادرة مدينة مكة المكرمة بعدما أتموا مناسك الحج.

وشارك أكثر من 1,8 مليون حاج من 160 دولة هذا العام في موسم الحج، أحد أركان الإسلام الخمسة وأحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وهو أكبر موسم حج منذ تفشي جائحة كوفيد-19 التي أجبرت السلطات السعودية على الحد من أعداد الحجاج لثلاث سنوات.

"طواف الوداع"

وأتمّ عشرات الآلاف من الحجاج اليوم الثالث من شعيرة رمي الجمرات في منى، قبل أن يستقلوا حافلات نحو المسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء "طواف الوداع".

