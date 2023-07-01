عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مع انتهاء موسم الحج.. الآلاف يغادرون مكة المكرمة|شاهد

أرشيفية
أرشيفية

بدأ عشرات الآلاف من الحجاج أمس الجمعة مغادرة مدينة مكة المكرمة بعدما أتموا مناسك الحج.

وشارك أكثر من 1,8 مليون حاج من 160 دولة هذا العام في موسم الحج، أحد أركان الإسلام الخمسة وأحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وهو أكبر موسم حج منذ تفشي جائحة كوفيد-19 التي أجبرت السلطات السعودية على الحد من أعداد الحجاج لثلاث سنوات.

"طواف الوداع"
وأتمّ عشرات الآلاف من الحجاج اليوم الثالث من شعيرة رمي الجمرات في منى، قبل أن يستقلوا حافلات نحو المسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء "طواف الوداع".
 

الحج مناسك الحج مكة المكرمة يورونيوز طواف الوداع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن إمام عاشور

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في آخر أيام عيد الأضحى

لم يكن عاملا باليومية|القصة الحقيقية لمدير مدرسة شوهته السوشيال ميديا بعد وفاته

عقب رفضه الرجوع.. أول تحرك من ميتيلاند الدنماركي تجاه إمام عاشور

سعر جرام الذهب عيار21 اليوم السبت أول يوليو 2023

تعليق ساخر من أحمد شوبير عن إعارة إمام عاشور بـ 50 مليون جنيه

اليوم.. البترول تبدأ تلقي قراءة عداد الغاز لشهر يوليو| كافة الطرق والتفاصيل

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية

تبدأ من 3 جنيهات للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 1 يوليو 2023

حلم باريس .. حظوظ وفيرة أمام المنتخب الأولمبي في مواجهة الجابون

حكم بيع دماء الأضاحي لمصانع الأسمدة.. دار الإفتاء ترد

أخبار السيارات | اشتر أرخص سيارة جديدة في مصر بهذه القيمة.. 5 عربيات زيرو تبدأ من 429 ألف جنيه.. وسعر مرسيدس C180 موديل 2023

الأهرام: التنمية الشاملة لن تكتمل إلا بنوعية متطورة من الموظفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من شرب الماء بعد تناول البطيخ| سبب صادم

ابنة هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة.. شاهد

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

فى عيد محمد الموجي.. نصيحة عبد الوهاب أنقذته من مأزق مع أم كلثوم

فيديو

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ