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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية ترتفع لأول مرة في 6 أشهر

صدى البلد

ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية للسعودية لأول مرة في 6 أشهر، بعدما زادت بقيمة 46.2 مليار ريال في مايو، وفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

وبلغت القيمة الإجمالية للاحتياطيات 1.66 تريليون ريال؛ حيث زادت بنسبة 2.9% عن الشهر السابق. 

جاء ذلك بشكل رئيسي بفضل زيادة بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج.

كانت قيمة الأصول بلغت ذروتها خلال عامين في نوفمبر من العام الفائت لتسلك اتجاهاً متراجعاً لخمسة أشهر متتالية.

يشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية المعلنة مؤخراً، بلغت قيمة استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية بنهاية أبريل الماضي 113.3 مليار دولار، وهي في المركز السابع عشر في قائمة كبار المستثمرين العالميين في أدوات الدين لحكومة الولايات المتحدة.

وانخفضت الأصول الاحتياطية بنسبة 2.1% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الأصول بالنقد الأجنبي 8.7% على أساس شهري، و10% على أساس سنوي إلى 566.9 مليار ريال.

وارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج بنسبة طفيفة 0.24% على أساس شهري وتراجعت على أساس سنوي 8% إلى 997.5 مليار ريال.

وتراجعت حقوق السحب الخاصة 1.3% على أساس شهري، و0.8% على أساس سنوي إلى 77.4 مليار ريال.

وتراجع وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 2.2% على أساس شهري، لكنه ارتفع 1.6% على أساس سنوي إلى 14.8 مليار ريال.

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