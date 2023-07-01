طريقة عمل طاجن العكاوي المقلية.. جديدة وغير تقليدية

طاجن العكاوي المقلية من الوصفات غير التقليدية التي لا يعرفها العديد من الأشخاص، والتي لها مذاق شهي و يمكنك تطبيقها في المنزل.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طريقة عمل طاجن العكاوي المقلية فيما يلي:



مقادير طاجن العكاوي المقلية

عكوة كندوز

نصف كيلو بصل جوليان

5 طماطم مكعبات

4 فلفل أحمر حار شرائح

4 فلفل أخضر حار شرائح

ماء مغلي

صوص ديمي جلاس

ملح

فلفل أسود

زيت للقلي



طريقة تحضير طاجن العكاوي المقلية

في طاسة ساخنة على النار، نضع القليل من الزيت ثم نضع البصل ونحمره جيداً حتى يذبل ويأخذ لونا ذهبيا.

ثم في بولة نضع العكاوي ونتبلها جيداً بملح وفلفل أسود، ثم في ووك ساخن على النار نضع العكاوي ونحمرها من جميع الجهات ثم نرفعها من على النار.

ثم في حلة ساخنة على النار نضع الزيت الذي حمرنا فيه العكاوي "حوالي مقدار كبشتين" ثم نضع صوص الديمي جلاس ونقلب ثم نضع الفلفل الحار ونقلب ثم نضيف الطماطم والبصل المحمر والملح والفلفل أسود ونقلب.

ثم نضع العكاوي المحمرة والقليل من الماء ونقلب جيداً ثم نضعها في طاجن فخار وندخله الفرن حتى تمام النضج ويقدم وصحتين وهنا.