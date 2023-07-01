الاقتصاد البريطاني ينمو 0.1 % في الربع الأول

نما الاقتصاد البريطاني 0.1 % في الربع الأول من العام الحالي دون تعديل عن تقديرات أولية منشورة الشهر الماضي، وفقا لما أظهرته بيانات المكتب الوطني للإحصاءات في المملكة المتحدة اليوم.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المكتب قوله إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الربع الأول من هذا العام كان أقل 0.5 % مقارنة بالربع الأخير من 2019 قبل تفشي جائحة كوفيد-19، وتتماشى هذه النسبة أيضا مع تقديرات سابقة.

ويسير تعافي الاقتصاد البريطاني منذ جائحة كوفيد-19 بوتيرة أبطأ كثيرا من جميع الاقتصادات الكبيرة المتقدمة تقريبا؛ وتوقع بنك إنجلترا الشهر الماضي نمو الاقتصاد البريطاني 0.25 % فقط هذا العام.