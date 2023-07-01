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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

63 مليار درهم زيادة في أصول المصارف الإسلامية بالإمارات خلال 12 شهرا

صدى البلد

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الدولة بأكثر من 63 مليار درهم خلال 12 شهراً، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت الإحصائيات أن أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى 647.3 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 10.8%، مقارنة بنحو 584.1 مليار درهم في نهاية أبريل 2022.

وزادت أصول المصارف الإسلامية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 2.6% أو ما يعادل 16.6 مليار درهم، مقابل نحو 630.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.

وأظهرت إحصائيات المركزي ارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 400.4 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.48% مقابل نحو 390.7 مليار درهم في أبريل 2022، بينما زادت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 0.65% مقارنة بنحو 397.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 461.5 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 11.4% مقارنة بنحو 414.1 مليار درهم في أبريل 2022، بزيادة تعادل 47.4 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 5% مقارنة بنحو 440 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وبحسب الإحصاءات، فإن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 112.3 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 21% أو ما يعادل 19.4 مليار درهم مقابل استثمارات بنحو 92.9 مليار في أبريل 2022.

وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 80.5 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و16.6 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير “سندات الدين” و2.7 مليار درهم في الأسهم، و11.5 مليار درهم استثمارات أخرى.

وعلى صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فقد وصل إجمالي أصولها إلى 3.155 تريليون درهم في نهاية أبريل الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 14.3% مقارنة بنحو 2.76 تريليون درهم في أبريل 2022.

ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 83% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية مارس الماضي والبالغة 3.8 تريليون درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17%.

ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.496 تريليون درهم بنهاية أبريل الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 4.7% مقابل 1.427 تريليون درهم في أبريل 2022، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 1.889 تريليون درهم بنهاية أبريل الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 18.5% مقارنة بنحو 1.594 تريليون درهم في أبريل 2022.

ونما إجمالي استثمارات البنوك التقليدية على أساس سنوي بنسبة 14.3% إلى 438.6 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، موزعة بواقع 231.2 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير “سندات الدين”، و159.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و9.4 مليار درهم في الأسهم، و38.7 مليار درهم استثمارات أخرى.

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